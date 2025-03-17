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خوفاً من دهسه.. مدينة كندية تُغلق شارعاً لأسابيع ليمرّ أحد الزواحف

17
MARCH
2025
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أغلقت مدينة كندية طريقا لأسابيع تأميناً لمرور أحد الحيوانات الزاحفة والمهدد بالانقراض والمعروف بعدم التزامه بقواعد المرور، وخوفا من تعرضه للدهس، في تقليد سنوي دأبت عليه المدينة طوال 13 عاماً.
 
وأعلنت مدينة بيرلينغتون، الواقعة على بُعد 60 كيلومتراً جنوب غربي تورونتو، إغلاق جزء من طريق "كينغ رود" لحماية "سمندل جيفرسون" المهدَّد بالانقراض في أونتاريو، على أن يستمرَّ الإغلاق من 12 مارس (آذار) الحالي حتى 9 أبريل (نيسان) المقبل، ضمن تقليد سنوي.
 
ووفق "واشنطن بوست"، قالت الخبيرة البيئية في منظمة "كونسرفيشن هالتون"، غابي زاغورسكي: "تتميَّز هذه الكائنات بجماعات صغيرة الحجم، ما يجعل فقدان أيّ فرد منها خطراً على بقاء النوع".
 
ويتراوح طول "سمندل جيفرسون" بين 10 إلى 20 سنتيمتراً، ويمتاز بلونه الرمادي أو البنّي مع بقع زرقاء، ويعيش أساساً في المناطق الحرجية تحت الأرض، لكنه يُهاجر كل ربيع إلى البرك الموسمية للتكاثر.
 
وأوضحت زاغورسكي أنَّ عبور هذه البرمائيات للطرق خلال هجرتها يُعرّضها للدهس، خصوصاً أنّ طريق "كينغ رود" يمرُّ بمنطقة غابات تُعدّ موطناً رئيسياً لها. وأضافت: "لا تلتزم السلمندرات بقواعد المرور، لذا نحرص على تأمين مسارها"، علماً بأن هذا النوع يُصنَّف في كندا على أنه "يواجه خطر انقراض وشيك"، بينما لا يُعدُّ مهدّداً في الولايات المتحدة بسبب توفر بيئات أكثر ملاءَمة.
 
يقضي "سمندل جيفرسون" معظم وقته تحت الأرض في مناطق الغابات، ثم ينتقل إلى برك التكاثر، المعروفة باسم البرك الموسمية التي تمتلئ بالمياه في الربيع وتجفُّ بحلول الصيف. للوصول إليها، ينبغي على السمندل عبور الطرق والممرات، فيُعدُّ الجزء المُغلَق من طريق "كينغ رود" نقطة عبور شائعة؛ إذ يمرُّ عبر منطقة غابات يحضُر فيها السمندل بكثرة.
 
ورغم أنَّ الإغلاق قد يُسبِّب إطالة بسيطة في مسارات السائقين، يتفهّم السكان أهمية المبادرة.
 
يُذكر أنَّ أعداد "سمندل جيفرسون" في أونتاريو تُقدَّر بأقل من 2500 فرد، وفق إحصاءات 2010، مما يُفاقم أهمية هذه الإجراءات لحماية النوع. وتحدُث الهجرة عادةً في الليالي الممطرة الدافئة، لكن الإغلاق الشامل للطريق طوال الشهر يضمن حماية الكائنات حتى عند عبورها نهاراً.
 
تختم زاغورسكي: "قد لا تكون الطريق رئيسيةً، لكنها أحياناً تزدحم بالسيارات. والحفاظ على هذه الكائنات التي تعيش حتى 30 عاماً يستحقّ دقائق إضافية من الانتظار".
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