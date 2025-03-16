4 مؤشرات أثناء المشي قد تكشف إصابتك بمرض السكري

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أربع علامات عند المشي قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري، إذا لاحظتها بشكل متكرر، فقد تكون دليلاً على اضطرابات في مستويات السكر في الدم، ما يستدعي استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.



أولاً، الشعور بوخز أو حرق في الساقين والقدمين. يُعرف هذا العرض باسم الاعتلال العصبي المحيطي، ويحدث نتيجة تلف الأعصاب بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة، مما يسبب إحساساً بالتنميل أو الحرق.



ثانياً، تشنجات الساق قد تكون علامة على مرض الشريان المحيطي، حيث تؤدي مستويات السكر المرتفعة إلى تضييق الشرايين وتصلبها. قد يظهر هذا في شكل ألم أو ثقل في ربلة الساق أو الفخذين أو الأرداف أثناء المشي.



ثالثاً، التعب أو الضعف بعد المشي لمسافة قصيرة. إذا شعرت بالإرهاق بسرعة بعد مجهود بسيط، فقد يكون ذلك مؤشراً على تقلبات سكر الدم، مما يعيق وصول الطاقة الكافية إلى العضلات.



رابعاً، تورم القدمين والكاحلين. يمكن أن يؤثر مرض السكري على وظائف الكلى، مما يؤدي إلى احتباس السوائل، وبالتالي تورم الأطراف السفلية، ويجب عدم تجاهل هذا العرض لأنه قد يشير إلى مضاعفات خطيرة.