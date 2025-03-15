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عادة في رمضان تصيبك بجرثومة المعدة

15
MARCH
2025
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حذر طبيب مصري شهير من عادة شائعة خلال شهر رمضان قد تكون سببًا في الإصابة بجرثومة المعدة، وهي تناول الطعام خارج المنزل. وأوضح أن هذه العادة تزيد من فرص انتقال البكتيريا الحلزونية المسببة للجرثومة، خاصة إذا لم يتم الالتزام بمعايير النظافة خلال تحضير الطعام أو تقديمه.

أحد أبرز أسباب انتقال العدوى هو أن يكون الشخص الذي يُحضّر الطعام مصابًا بجرثومة المعدة ولم يغسل يديه جيدًا بعد استخدام الحمام أو أثناء إعداد الطعام. كما أن العطس أو السعال أثناء الطهي قد ينقل البكتيريا عبر اللعاب، مما يجعل الطعام وسيلة سهلة لنقل العدوى.

طريقة أخرى لانتقال جرثومة المعدة هي من خلال مشاركة أدوات المائدة مثل الملاعق والصحون والأكواب. إذا استخدمها شخص مصاب بالجرثومة ولم يتم تنظيفها جيدًا، فقد تصبح مصدرًا مباشرًا لنقل العدوى.

لذلك، ينصح الخبراء بتجنب مشاركة الأدوات الشخصية والحرص على تناول الطعام من مصادر موثوقة لضمان السلامة.

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