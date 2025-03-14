إضافة بسيطة إلى قهوتك قد تعزز صحتك بشكل كبير

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يبحث الكثيرون عن طرق بسيطة لتعزيز القيمة الغذائية لمشروباتهم اليومية، وخاصة القهوة، وجعلها أكثر فائدة للصحة.

وبهذا الصدد، كشف خبير التغذية، أيتور سانشيز، عن فائدة مذهلة لإضافة بذور الكتان إلى القهوة، مشيرا إلى محتواها الغذائي الغني وتأثيرها الإيجابي على الصحة.

وأكد سانشيز، إلى جانب المغنية الإسبانية الشهيرة بالوما سان باسيليو، أهمية هذه البذور وفوائدها المتعددة.

وفي مقابلة مع صحيفة La Vanguardia، كشفت سان باسيليو أنها اعتادت على إضافة بذور الكتان إلى قهوتها الصباحية قائلة: "أضيفها إلى قهوتي مع الحليب، ولها خصائص مذهلة".

وتتميز بذور الكتان بخصائصها القوية المضادة للأكسدة والالتهابات، إلى جانب احتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الجسم، بما في ذلك الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والبيوتين والفوسفور.

وأشادت بها أخصائية التغذية ماريفا جيليوز، التي أكدت أنها تساهم في تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم، ما يجعلها خيارا ممتازا لتعزيز الطاقة الصباحية. كما تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، الأمر الذي قد يساهم في الوقاية من بعض الأمراض، مثل أمراض الكلى وأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستات.

وتعرف القهوة أيضا بفوائدها المضادة للأكسدة ودورها في تحسين عملية التمثيل الغذائي.

وتشير الأبحاث إلى أن استهلاكها المعتدل قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض العصبية التنكسية، مثل ألزهايمر وباركنسون. وبذلك، يمكن أن يشكل الجمع بين القهوة وبذور الكتان إضافة غذائية مفيدة تدعم الصحة العامة.

لكن لتحقيق أقصى استفادة من هذا المزيج، ينصح الخبراء بطحن بذور الكتان جيدا قبل إضافتها إلى القهوة، حيث إن البذور الكاملة لا تذوب في السائل. ويمكن استخدام مطحنة القهوة للحصول على قوام ناعم يسهل خلطه مع المشروب.