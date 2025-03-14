علامات تحذيرية لسرطان المبيض

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حذّر الطبيب البريطاني أليكس ميسيك من بعض العلامات التي تظهر في جسم المرأة، والتي قد تشير إلى الإصابة بسرطان المبيض.

وبحسب الطبيب سرطان المبيض يصعب تشخيصه في مراحله المبكرة لأن أعراضه يمكن الخلط بينها وبين مشاكل صحية أقل خطورة، وعادة ما تلاحظ النساء علامات مألوفة مثل الانتفاخ أو التورم في البطن، والألم وعدم الراحة في منطقة الحوض، والشبع المبكر، والتبول المتكرر، وتعتقدن أن هذه الحالات لها أسباب أخرى، لكن في الواقع قد تكون هذه الحالات مؤشرا على الإصابة بسرطان المبيض.

ونوه الطبيب على أن النساء يجب عليهن الانتباه إلى بعض الأعراض التي قد تظهر لديهن، مثل التغيرات في الدورة الشهرية وعدم الراحة أثناء الجماع، فهذه الأعراض قد تكون مرتبطة ببداية انقطاع الطمث أو بعض التغيرات الهرمونية، لكنها قد تكون أيضا مؤشرا على الإصابة بسرطان المبيض، لذا يجب متابعتها بدقة ومراجعة الطبيب.

وأشار ميسيك إلى أن من بين الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان المبيض عند المرأة أيضا الشعور المستمر بالتعب والمشكلات المتكررة في الجهاز الهضمي، والتي غالبا ما تُعزى إلى سوء التغذية والتوتر.

وأضاف :"تورم الساقين يمكن أن يكون أحد الأعراض المصاحبة لسرطان المبيض في مراحله المتأخرة، عندما يضغط الورم على المسارات الوريدية، يؤدي هذا إلى مشاكل في حركة الدم عبر الأوعية، قد تعاني النساء المصابات بهذه الحالة أيضا من آلام الظهر بسبب تراكم السوائل في منطقة الحوض أو وجود ورم يضغط على الأنسجة".