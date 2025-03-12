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طبيبة تحذر النساء من "العلامات الصامتة" للسرطان القاتل

12
MARCH
2025
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حذرت طبيبة عامة النساء من العلامات الصامتة للسرطان القاتل الذي يودي بحياة الآلاف كل عام.
 
وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سرطان المبيض يُعرف بأنه من السرطانات التي يصعب تشخيصها "لأن أعراضه يمكن الخلط بينها بسهولة وبين مشاكل أقل خطورة".
 
ونتيجة لذلك، يتم تشخيص مريضة واحدة فقط من كل خمسة مرضى في المراحل المبكرة، قبل أن ينتشر المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويصبح العلاج أقل احتمالية للنجاح.
 
ومن بين النساء اللواتي يتم تشخيصهن بسرطان المبيض في وقت مبكر، تبقى 93 في المئة منهن على قيد الحياة لأكثر من خمس سنوات.
 
ومع ذلك، تنخفض معدلات البقاء على قيد الحياة إلى 13 في المئة فقط بين النساء اللواتي يتم تشخيصهن في المراحل المتأخرة.
 
وقالت الدكتورة أليكس ميسيك إن النساء يمكن أن يساعدن في تقليل خطر تشخيص المرحلة المتأخرة من خلال الانتباه إلى العلامات غير المعروفة للمرض.
 
وكشفت أن الأعراض الشائعة تشمل الانتفاخ أو تورم البطن، وألم الحوض وعدم الإحساس بالراحة، والشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام، والحاجة إلى التبول أكثر أو بشكل أكثر إلحاحا.
 
ومع ذلك، أضافت أن هناك 6 علامات غير عادية أخرى لسرطان المبيض، من بينها الألم أثناء ممارسة علاقة حميمية، والتورم والألم في الساقين.
 
وتابعت أن التعب الشديد والتغيرات في عادات الأمعاء هي علامات محتملة لسرطان المبيض.
 
وأخيرا، قالت الدكتورة ميسيك إن آلام الظهر وعدم انتظام الدورة الشهرية هما أيضا من الأعراض، التي يجب الانتباه إليها.
 
وأبرزت: "نظرا لأن كل هذه الأعراض يمكن أن تتداخل مع حالات صحية أقل خطورة، فقد يكون من السهل تجاهلها".
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