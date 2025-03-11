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لصيام صحي.. أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور

11
MARCH
2025
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يبدأ الصائمون في شهر رمضان الكريم في تناول وجبات السحور بعد النصف الأخير من كل ليلة، استعدادا للصيام باليوم التالي، ويتسائل الكثير عن الوجبات الصحية التي تساعدهم خلال يوم الصيام، والوجبات التي تؤثر بالسلب عليهم.
 
من جانبها تحدثت الدكتورة أسماء جميل، مدرسة الجهاز الهضمي والمناظير بـ"جامعة المنصورة"، في حوار خاص لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، عن الوجبات الصحية التي تساعد الصائمين في الحفاظ على طاقة الجسم خلال النهار وقت الصيام. ونصحت الطبيبة بتأخير السحور وتناول التمر لأنه يحتوي على الألياف ونسبة عالية من الماغنسيوم، ويحافظ على مستوى السكر في الدم خلال مدة الصيام.
 
الخيار والبطيخ
كما نصحت بتناول الخيار والبطيخ لأنهما 90% من مكوناتهما 90% مياه، فبالتالي هي عناصر تمنع الجفاف وتقلل حدوث إلتهابات وقرح المعدة، مع تناول السكريات المعقدة أيضا مثل "الأرز والشوفان ودقيق الذرة" لتحافظ على مستوى السكر في الدم خلال فترة الصيام.
 
كما أوصت الطبيبة بمنع تناول الحلويات خلال السحور، وكذلك الدهون المعقدة مثل "الزيوت النباتية"، والامتناع عن شرب الماء أثناء تناول وجبة السحور لأنه من الممكن أن يتسبب في عسر الهضم، كما أوضحت أن من يعانون من ارتجاع المريء الأفضل لهم السحور قبل النوم بساعتين لـ3 ساعات على الأقل.
 
الشاي والقهوة
من جانبها قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية نصيحة هامة للصائمين في شهر رمضان بضرورة تقليل استهلاك تناول الشاي والقهوة أثناء وجبة السحور، وذلك لتجنب الشعور بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام الطويلة باليوم التالي.
 
وأوضحت الوزارة أن الشاي والقهوة من المشروبات المدرة للبول، مما يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم بمعدل أكبر، وهو ما قد يتسبب في الجفاف، خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة.
 
وأرجعت ذلك لتجنب فقدان الجسم للسوائل، حيث يحتوي الشاي والقهوة على الكافيين الذي يحفز الكلى على إخراج المزيد من البول، مما يزيد من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.
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