ليلة سقوط "السيدة العجوز".. أتالانتا يدك حصون اليوفي

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اكتسح أتالانتا مضيفه يوفنتوس 4 - صفر، يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 29 عن طريق ماتيو ريتيجي من ضربة جزاء، وأضاف زميله مارتن دي رون الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 66 سجل ديفيد زاباكوستا الهدف الثالث لأتالانتا، فيما أكمل أديمولا لوكمان الرباعية لأتالانتا في الدقيقة 77.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط خلف المتصدر إنتر ميلانو، ونقطتين فقط خلف نابولي صاحب المركز الثاني.

وبعد خروجه من بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا، بات الهدف الأول لأتالانتا هذا الموسم هو المنافسة على ما تبقى من حظوظ في الفوز باللقب للمرة الأولى، وبينما تسير ظروف يوفنتوس في نفس الاتجاه، لكن الأخير يرغب في التواجد في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل فقط، بغض النظر عن المنافسة.

ومنذ بداية المباراة، اندفع أتالانتا للهجوم بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ونجح في ذلك في ضربة جزاء نفذها ماتيو ريتيجي في شباك ميكيل دي جريجوريو في الدقيقة 29، ليمنح فريقه التقدم في اأداء والنتيجة.

واعتمد يوفنتوس في هجومه على الفرنسي راندل كولو مواني، لكن الأخير لم ينجح في تقديم المستوى المأمول خاصة في الشوط الأول، في ظل رقابة دفاعية لصيقة من جانب أتالانتا، الذي نجح في تأمين مرماه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، لم تمر سوى دقيقة واحدة حتى سجل مارتن دي رون الهدف الثاني لأتالانتا، حيث انطلق لوكمان من الجهة اليسرى، وسدد كرة تصدى لها حارس يوفنتوس، لترتد أمام دي رون الذي سددها بقوة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وواصل أتالانتا زحفه ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق ديفيد زاباكوستا في الدقيقة 69، حيث تلقى تمريرة بعقب القدم من زميله سياد كولاسيناك، ليسدد كرة أرضية زاحفة هزت شباك دي جريجوريو.

وفي الدقيقة 77 اختتم أديمولا لوكمان الرباعية، حيث استغل خطأ من دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، في تمرير الكرة، لينطلق بها على الجهة اليسرى ثم يسدد كرة اصطدمت بدفاع يوفنتوس وهزت الشباك.

وفرض أتالانتا أسلوبه فيما تبقى من دقائق، بينما لم ينجح فريق المدرب تياغو موتا في تسجيل ولو هدف حفظ ماء الوجه، وحافظ الفريق على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز كبير على أرض يوفنتوس برباعية نظيفة.