سرطان المعدة... ما هي الأعراض الخفية؟

حذّرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من الإصابة بسرطان المعدة وتجاهل الأشخاص العديد من العوارض الخفية باعتبارها "عادية"، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، لا يعد سرطان المعدة شائعًا جدًا في المملكة المتحدة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ويُعتبر من السهل تجاهله بسبب أعراضه "التي يصعب اكتشافها" والتي تؤثر على هضم الطعام.

ويُعتبر فقدان الشهية، فقدان الوزن من دون المحاولة والألم بشكل عام من عوارض سرطان المعدة، ولكن الإصابة بأي منها لا يعني الإصابة بالمرض حتما، بل إجراء فحص طبي يبقى الخيار الأفضل.

كما أن سرطان المعدة لا يسبب عادة أي أعراض حتى يصبح أكثر تقدمًا وقد تشمل الأعراض أيضًا الغثيان، القيء والإسهال أو الإمساك وبراز دموي.

ويُذكر أن التدخين وشرب الكحول يساهمان في زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان بشكل عام، وقد يساعد اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالألياف في تقليل فرص الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.