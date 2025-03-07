اكتشاف مفاجئ.. الرجل قد يكون المصدر الخفي لعدوى نسائية شائعة

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كشفت دراسة حديثة أن التهاب المهبل الجرثومي، الذي يعد من أكثر أنواع العدوى شيوعا بين النساء، قد يكون من الأمراض المنقولة جنسيا، ما يستدعي إعادة النظر في طرق تشخيصه وعلاجه.

ينتج التهاب المهبل الجرثومي عن خلل في توازن البكتيريا داخل المهبل، ما يؤدي إلى فرط نمو البكتيريا الضارة وانخفاض الأنواع المفيدة. وعلى الرغم من أن بعض النساء لا يعانين من أعراض واضحة، فإن المرض قد يسبب إفرازات غير طبيعية ورائحة كريهة وحكة أو حرقان. كما أن تكرار العدوى قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل العقم والولادة المبكرة وانخفاض وزن المواليد.

ولطالما صنّف الأطباء التهاب المهبل الجرثومي على أنه اضطراب بكتيري داخلي، وليس عدوى منقولة جنسيا. إلا أن دراسة أسترالية حديثة، نشرتها مجلة "نيو إنغلاند الطبية"، كشفت أن الرجال يمكن أن يكونوا ناقلين للبكتيريا المرتبطة بالمرض، ما يزيد من احتمالية إصابة شريكاتهم بالعدوى أو تكرارها.

وشملت الدراسة 164 زوجا من جنسين مختلفين، حيث تلقت النساء فقط في المجموعة الأولى العلاج التقليدي بالمضادات الحيوية، بينما تم علاج النساء وتلقى الشركاء الذكور في المجموعة الثانية مضادات حيوية فموية وكريما موضعيا يحتوي على "كليندامايسين".

وبعد 12 أسبوعا، أظهرت النتائج أن 63% من النساء اللاتي لم يعالج شركاؤهن أصبن بالعدوى مرة أخرى، مقارنة بـ 35% فقط بين النساء اللاتي تلقى شركاؤهن العلاج. وتؤكد هذه النتائج أن معالجة الرجال قد تقلل بشكل كبير من تكرار التهاب المهبل الجرثومي لدى النساء.

وعلّقت العالمة السريرية، كاتريونا برادشو من جامعة موناش، وهي الباحثة الرئيسية في الدراسة، قائلة: "أظهرت تجربتنا أن إعادة العدوى من الشركاء تؤدي إلى تكرار التهاب المهبل الجرثومي، ما يقدم دليلا قويا على أن المرض يعتبر منقولا جنسيا".

وأوصت الدراسة بإدراج علاج الشركاء الذكور ضمن استراتيجيات العلاج المستقبلية، حيث يعد هذا التدخل فعالا وقصير المدة وغير مكلف.

ورغم أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية علاج الشريكين معا، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها على نطاق أوسع.