تحدي عصير ABC.. و6 أسباب تدفعك لتجربته لـ30 يوما أبرزها الوزن

A + A -

اكتسب تحدي عصير ABC شعبية كبيرة بين عشاق الصحة، وذلك لسبب وجيه، حيث إنه مشروب قوي مصنوع من مزيج التفاح والشمندر والجزر، ومليء بالعناصر الغذائية الأساسية، التي يمكن أن تفعل العجائب للجسم. وجاءت تسمية العصير من الأحرف الأولى من عناصره (التفاح - الشمندر - الجزر) باللغة الانجليزية (apple - beetroot - carrot)، حيث أصبح شائعاً للغاية تحت اسم ABC.

وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، فإن الالتزام بتحدي عصير ABC لمدة 30 يومًا يعني شرب كوب من هذا العصير النابض بالحياة يوميًا، مما يسمح للجسم بامتصاص فوائده الكاملة، كما يلي:

1- توهج البشرة وعلاج حب الشباب

يساعد عصير ABC في الحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي، حيث يوفر الجزر بيتا كاروتين، الذي يساعد في إصلاح خلايا الجلد، بينما يعمل الشمندر على تحسين الدورة الدموية، مما يجعل البشرة تبدو مشرقة. أما التفاح، الغني بمضادات الأكسدة، فيحارب تلف الجلد ويقلل من ظهور البثور.

2- طرد السموم من الجسم

يتعامل الجسم مع السموم يوميًا بسبب التلوث والاختيارات الغذائية غير الصحية والتوتر. يعمل عصير ABC كمشروب طبيعي لإزالة السموم من خلال دعم الكبد والكلى في طرد السموم. ويُعرف الشمندر، أو البنجر، بخصائصه المطهرة، بينما يوفر التفاح الألياف للمساعدة في الهضم.

3- إنقاص الوزن بطريقة طبيعية

يمكن أن يساعد تحدي عصير ABC لمدة 30 يوماً في إنقاص الوزن لأن الشمندر منخفض السعرات الحرارية، ولكنه غني بالألياف، مما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول. وينظم الجزر مستويات السكر في الدم، ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام. ويضيف التفاح لمسة من الحلاوة الطبيعية مع توفير العناصر الغذائية الأساسية. وعند دمجه مع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يساعد هذا العصير في إنقاص الوزن الصحي دون اتباع نظام غذائي شديد.

4- تعزيز أداء الجهاز المناعي

مع تغير الفصول، يحتاج جهاز المناعة إلى دعم إضافي. إن عصير ABC مليء بالفيتامينات A وC وE، التي تقوي المناعة وتساعد في مكافحة الالتهابات. يعمل الشمندر على تحسين الدورة الدموية، بينما يوفر التفاح مضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض. ويمكن لتحدي 30 يومًا أن يعزز جهاز المناعة، ويمنع نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات.

5- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب الجهاز الهضمي الضعيف الانتفاخ والحموضة وعدم الراحة. يحتوي عصير ABC على الألياف الغذائية والإنزيمات الهضمية التي تحافظ على صحة الأمعاء. يعزز الشمندر الهضم السلس، والجزر يقلل من مشاكل المعدة، والتفاح يشجع ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

6- طاقة أفضل ويقظة ذهنية

يوفر عصير ABC دفعة طاقة طبيعية. تمنح السكريات الطبيعية في التفاح طاقة فورية، بينما يزيد الشمندر من إمداد الدماغ بالأكسجين، مما يعزز التركيز. يدعم الجزر وظائف الأعصاب، ويقلل من التعب.