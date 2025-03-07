أضرار الإكثار من شرب الماء قبل النوم

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يلجأ البعض إلى شرب كميات كبيرة من الماء قبل النوم معتقدين أن هذه العادة مفيدة للجسم، لكن الإكثار من شرب السوائل في الليل قد تكون له آثار سلبية على الصحة.

حول الموضوع قالت الطبيبة الروسية زاريماتين في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية: "شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل لا يعتبر عادة صحية، بل يؤدي إلى خلل في النوم والاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، وهذا الأمر يتسبب بالتعب في اليوم التالي".

وأضافت:" الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية أو أمراض المسالك البولية يجب عليهم عدم الإكثار من شرب المياه قبل النوم، فهذا الأمر يؤدي إلى زيادة احتباس السوائل في الجسم وتورم الأطراف، ويسبب ضغطا إضافيا على الجسم".

وأشارت الطبيبة إلى ضرورة شرب الماء بكميات معتدلة قبل النوم قد يساعد على الاسترخاء، كما أن كمية مناسبة من السوائل تجنب أجسامنا الجفاف أثناء الليل، وخصوصا إذا كان الشخص ينام في غرفة حارة أو الهواء فيها جاف.

وينصح خبراء الصحة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وبعض أمراض الكلى أو أمراض البروستات بعدم الإكثار من شرب الماء قبل النوم، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من مشكلات التبول اللاإرادي، وكذلك النساء الحوامل، كما ينوه الأطباء إلى أن شرب الماء بكميات زائدة عن حاجة الجسم يتسبب بنقص عنص الصوديوم في الدم، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية.