لتعزيز نمو الشعر.. احرص على تناول هذه الفيتامينات

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لا شك أن تغذية شعر الرأس من الداخل مهمة بقدر العناية الخارجية.

ووفق منصة "TATA 1mg" الرائدة في مجال الرعاية الصحية، تلعب بعض الفيتامينات دوراً رئيسياً في تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقطه وتحسين صحته بشكل عام، كما يلي:

1. فيتامين A

يساعد فيتامين A على إنتاج الزهم، وهو الزيت الطبيعي الذي يرطب فروة الرأس ويحافظ على صحة الشعر. يمكن إدراج الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ في النظام الغذائي للحصول على فروة رأس صحية وشعر لامع.

2. فيتامين B7

يُعرف البيوتين، أو فيتامين B7، بقدرته على منع تساقط الشعر وتعزيز نموه، وهو موجود في الحبوب الكاملة واللوز والموز، مما يجعله جزءًا أساسيا من روتين العناية بالشعر.

3. فيتامين C

من المعروف أن فيتامين C كمضاد للأكسدة يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين، الذي يقوي خصلات الشعر. كما يساعد فيتامين C في امتصاص الحديد، وهو أمر ضروري لنمو الشعر. تعد الحمضيات والفلفل الحلو والأملا مصادر ممتازة.

4. فيتامين D

يرتبط نقص فيتامين D غالباً بتساقط الشعر. يمكن أن يساعد قضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس أو تناول الفطر والأطعمة المدعمة في ضمان حصول فروة الرأس على التغذية التي تحتاجها.

5. ‎فيتامين E

يعمل فيتامين E على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يدعم نمو الشعر الصحي. يمكن الحصول على فيتامين E عن طريق تناول ‎اللوز وبذور دوار الشمس والسبانخ.

6. ‎الحديد

يعد نقص الحديد أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر. يمكن عن طريق تعزيز تناول الخضروات الورقية والعدس والفواكه المجففة الحصول على شعر أكثر كثافة وقوة.

7. ‎الزنك

يدعم الزنك نمو أنسجة الشعر وإصلاحها، ويحافظ على صحة بصيلات الشعر. ينبغي الحرص على تناول المكسرات والبذور والحبوب الكاملة في الوجبات.