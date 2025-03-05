السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي.. دراسة تحدد "صلة قوية"

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كشفت دراسة علمية أجريت في البرازيل أن المواد السكرية في الأغذية المعالجة تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة، في حين أن استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم الذي يوجد في ملح الطعام يزيد أيضا من احتمالات الإصابة بأورام الجهاز الهضمي.

وسلطت الدراسة التي أجريت بتمويل من معهد أبحاث ساو باولو في البرازيل بمشاركة 1751 شخصا الضوء على التأثير الضار لمادة الصوديوم على غلاف المعدة مما يهدد باحتمالات الإصابة بالسرطان.

وحذرت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية BMC Medicine المعنية بالأبحاث الطبية من مخاطر الانسياق في تناول أنماط الغذاء غير الصحية مثل الإكثار من اللحوم المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات المحلاة بالسكر، وأكدت على أهمية انتهاج أنماط غذاء صحية من خلال الإكثار من الخضروات والفواكه وتقليل كمية الصوديوم في الطعام.

ووجد الباحثون أن مواد التحلية التي تضاف إلى بعض المأكولات والمشروبات تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح ما بين 7 بالمئة و21 بالمئة في حين تم تحديد الصوديوم باعتباره السبب الرئيسي في الإصابة بأورام الجهاز الهضمي، بحسب الموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية.

وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، لا ينبغي أن تزيد كمية الصوديوم التي يتناولها الفرد عن جرامين يوميا، بما يوازي مقدار خمس ملاعق صغيرة من الملح، في حين أن أقصى استهلاك مسموح به للمواد السكرية يجب ألا يتجاوز 10 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية التي يحصل عليها الفرد.

ودعا الباحثون إلى طرح برامج ومبادرات صحية للترويج لاختيارات الغذاء الصحية التي تشجع على تقليل استهلاك السكر والملح بهدف الحد من معدلات الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي بشكل عام.