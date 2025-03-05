الفواق.. أسبابه وكيفية إيقافه بسرعة

A + A -

تشير الدكتورة فاليريا أنتيوفييفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن الفواق أحيانا يختفي من تلقاء نفسه. ولكن في أحيان أخرى يستمر فترة طويلة مسببا عدم الراحة.

وتقول: "الفواق هو انقباض لا إرادي منتظم للحجاب الحاجز، وهي العضلة التي تفصل بين تجويفي الصدر والبطن وتلعب دورا مهما في عملية التنفس. وهذا الانقباض يسبب استنشاقا حادا للهواء إلى الرئتين ويصاحبه صوت مميز".

ووفقا لها، يكون الفواق في معظم الحالات غير ضار على الإطلاق ويختفي من تلقاء نفسه. وأسبابه هي:

- تناول الطعام أو المشروبات بسرعة، وخاصة إذا رافقه بلع الهواء؛

- الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية - لأنها تبطئ عملية إفراغ المعدة، ما قد يؤدي إلى تهيج الحجاب الحاجز؛

- شرب المشروبات الباردة جدا أو الساخنة جدا؛

- العوامل النفسية والعاطفية - التوتر أو الخوف يمكن أن يثير الفواق.

ولكن في بعض الحالات قد يشير إلى وجود مشكلات صحية أكثر خطورة. مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي وفتق المريء.

وتقول: "ترتجع محتويات المعدة في حالة الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، إلى المريء، ما يؤدي إلى تهيج البطانة وقد يؤثر على الحجاب الحاجز أو العصب المبهم، ويسبب الفواق. وفي حالة فتق الفرجة الحجابية، ينزاح جزء من المعدة إلى تجويف الصدر، ما يخلق ضغطا على الحجاب الحاجز، وقد يؤدي إلى تشنجه بشكل لا إرادي، مسببا الفواق. وكلتا الحالتين تتطلبان الاهتمام، حيث أن الفواق المستمر قد يشير إلى تفاقمها".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث تهيج الحجاب الحاجز بسبب الالتهاب الرئوي، لأن الالتهاب الرئوي، يسبب تهيج غشاء الجنب والحجاب الحاجز، ما يؤدي إلى تنشيط النهايات العصبية. وبالإضافة إلى السعال المتكرر الذي يضغط على الحجاب الحاجز، قد يؤدي هذا إلى تشنجه بشكل لا إرادي، ما يؤدي إلى الفواق.

وتقول: "ويمكن أن تسبب الأورام التي تؤثر على الحجاب الحاجز أو الأعصاب (الحجابية أو المبهمة) الفواق من خلال الضغط المباشر أو التهيج أو النقائل، ما يؤدي إلى تشنجات لا إرادية في الحجاب الحاجز.

وتشير إلى أن الإدمان على الكحول يمكن أن يسبب فواقا ساما بسبب التأثيرات السلبية للكحول على الجسم.

وتقول: "لا توجد طريقة واحدة عامة للتخلص من الفواق. فمثلا وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد، يمكن أن تساعد: ابتلاع ملعقة صغيرة من السكر (بدون ماء للشرب) أو قطعة من الثلج، أو تناول قطعة من الخبز الجاف ببطء، أو مضغ شريحة من الليمون. شرب الماء المثلج في رشفات صغيرة؛ تدليك الحنك الصلب أو سحب اللسان؛ حبس التنفس لمدة 10 ثواني، ثم أخذ نفسين؛ التنفس داخل كيس ورقي؛ سحب الركبتين إلى الصدر والانحناء للأمام".

وتشير في الختام إلى أنه إذا استمر الفواق أكثر من يومين فيجب استشارة الطبيب المختص لتشخيص السبب وتحديد العلاج المناسب.