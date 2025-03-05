living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علمياً.. 3 طرق تقلل من تأثير الحلويات على الجسم

5
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يشعر معظمنا برغبة شديدة في تناول السكر أو الحلويات بشكل عام بعد الوجبات، رغم معرفتنا أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يتسبب في ضرر طويل الأمد لصحة الأمعاء.
 
إلا أن مقطعاً مصوراً انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يقترح على المشاهدين تناول الماء بعد تناول أي شيء حلو لتقليل تأثيره السلبي على الجسم، فما صحة ذلك وفق الخبراء والعلم؟
 
فقد كشفت مينو بالاجي، كبيرة خبراء التغذية في Pragmatic Nutrition، أن تناول الماء بعد تناول الحلويات لا يقلل من تأثير السكر على صحة الأمعاء، ولكنه يساعد بالتأكيد بطرق أخرى، وفق ما نقل موقع "إنديان إكسبرس".
 
وقالت: "قد يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم لأن تناول الماء بشكل سيئ يمكن أن يسبب الجفاف. في حالة الجفاف، يمكن أن تكون ارتفاعات نسبة السكر في الدم أعلى".
 
كما أضافت أن الماء يدعم الهضم من خلال المساعدة في إنتاج اللعاب، والأهم من ذلك، أنه يختلط بالإنزيمات الهضمية لتكسير الطعام. وهذا يساعد في مضغ الطعام وبلعه وينظم حركة الأمعاء.
 
وأوضح أن "شرب الماء يمكن أن يساعد أيضا في تقليل تسوس الأسنان، حيث يعمل شرب الماء بعد تناول الطعام على إزالة أي جزيئات طعام متبقية. وتنمو البكتيريا في الفم على السكر. وبالتالي، فإن شرب الماء قد يقلل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان".
 
لكن كيف يمكن تقليل تأثير تناول الحلويات على صحة الأمعاء؟
 
وفق خبيرة التغذية بالاجي هناك ثلاث نصائح قيمة يجب وضعها في الاعتبار لجعل الاستمتاع بالحلويات أمرا صحيا:
 
1- تناول الحلويات مع الدهون الصحية أو الألياف أو البروتين:
فتناول السكر مع هذه العناصر الغذائية سيقلل من المؤشر الغلوكوزي. ويمكنك تناول الحلويات مع حفنة من المكسرات أو ملعقة صغيرة من بذور عباد الشمس واليقطين المحمصة.
 
2- استخدم بدائل صحية أكثر
وإذا كنت تعاني من مشاكل صحية في الأمعاء، فتجنب السكر الأبيض. بدلا من ذلك، قم بتحلية الطعام بالفواكه مثل الموز المهروس أو صلصة التفاح أو التمر. يمكنك أيضًا تجربة السكر البني أو الجاجري بكميات أقل.
 
3- تحكم في الحصص
يمكن أن يؤدي تناول السكر الزائد إلى إحداث فوضى في صحة أمعائك، عن طريق زيادة الالتهاب. لذلك، قم بإدارة أحجام حصصك وفقا لذلك.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout