علمياً.. 3 طرق تقلل من تأثير الحلويات على الجسم

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يشعر معظمنا برغبة شديدة في تناول السكر أو الحلويات بشكل عام بعد الوجبات، رغم معرفتنا أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يتسبب في ضرر طويل الأمد لصحة الأمعاء.

إلا أن مقطعاً مصوراً انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يقترح على المشاهدين تناول الماء بعد تناول أي شيء حلو لتقليل تأثيره السلبي على الجسم، فما صحة ذلك وفق الخبراء والعلم؟

فقد كشفت مينو بالاجي، كبيرة خبراء التغذية في Pragmatic Nutrition، أن تناول الماء بعد تناول الحلويات لا يقلل من تأثير السكر على صحة الأمعاء، ولكنه يساعد بالتأكيد بطرق أخرى، وفق ما نقل موقع "إنديان إكسبرس".

وقالت: "قد يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم لأن تناول الماء بشكل سيئ يمكن أن يسبب الجفاف. في حالة الجفاف، يمكن أن تكون ارتفاعات نسبة السكر في الدم أعلى".

كما أضافت أن الماء يدعم الهضم من خلال المساعدة في إنتاج اللعاب، والأهم من ذلك، أنه يختلط بالإنزيمات الهضمية لتكسير الطعام. وهذا يساعد في مضغ الطعام وبلعه وينظم حركة الأمعاء.

وأوضح أن "شرب الماء يمكن أن يساعد أيضا في تقليل تسوس الأسنان، حيث يعمل شرب الماء بعد تناول الطعام على إزالة أي جزيئات طعام متبقية. وتنمو البكتيريا في الفم على السكر. وبالتالي، فإن شرب الماء قد يقلل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان".

لكن كيف يمكن تقليل تأثير تناول الحلويات على صحة الأمعاء؟

وفق خبيرة التغذية بالاجي هناك ثلاث نصائح قيمة يجب وضعها في الاعتبار لجعل الاستمتاع بالحلويات أمرا صحيا:

1- تناول الحلويات مع الدهون الصحية أو الألياف أو البروتين:

فتناول السكر مع هذه العناصر الغذائية سيقلل من المؤشر الغلوكوزي. ويمكنك تناول الحلويات مع حفنة من المكسرات أو ملعقة صغيرة من بذور عباد الشمس واليقطين المحمصة.

2- استخدم بدائل صحية أكثر

وإذا كنت تعاني من مشاكل صحية في الأمعاء، فتجنب السكر الأبيض. بدلا من ذلك، قم بتحلية الطعام بالفواكه مثل الموز المهروس أو صلصة التفاح أو التمر. يمكنك أيضًا تجربة السكر البني أو الجاجري بكميات أقل.

3- تحكم في الحصص

يمكن أن يؤدي تناول السكر الزائد إلى إحداث فوضى في صحة أمعائك، عن طريق زيادة الالتهاب. لذلك، قم بإدارة أحجام حصصك وفقا لذلك.