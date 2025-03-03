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لمرضى السكري والضغط.. إليكم هذه النصائح خلال رمضان

3
MARCH
2025
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بدأ شهر رمضان الكريم، ومعه تزداد تساؤلات أصحاب الأمراض المزمنة في البحث عن طريقة لتناول الأدوية خلال الشهر لتجنب التعب والإرهاق والمضاعفات.
 
ولمرضى الضغط والسكري تحديدا متطلبات خاصة لتنظيم حصولهم وتناولهم الأدوية التي تساعدهم في استكمال يومهم الطبيعي.
 
ويقول الدكتور أحمد شبانة استشاري القلب والأوعية الدموية لـ"العربية نت" إن مرضى السكر والضغط يجب تنظيم علاجهم خلال شهر رمضان، لأن الأدوية تساعدهم على استمرارهم بشكل سليم خلال فترة الصيام، مضيفا أن بعض المرضى منهم لابد من امتناعهم عن الصيام؛ لانتظامهم في جرعات العلاج، وعدم تأثر صحتهم خاصة الذين يحتاجون لتناول الجرعات في أوقات قريبة لا يمكن معها الصيام.
 
وأوضح أنه يوجد الكثير من مرضى السكري يتناولون جرعات الأنسولين، ويتم تنظيم تلك الجرعات خلال أيام الصيام وأغلب المرضى تكون أول جرعة لهم بداية من وقت الإفطار، كما يوجد الكثير أيضا من المرضى الذين يتناولون جرعات عقاقير، ويتم تنظيمها أيضا بداية من الإفطار حتى وقت السحور، مشددا على ضرورة الحفاظ على تناول الأطعمة الخفيفة والخضراوات وعدم الإفراط في تناول السكريات، والالتزام بالنظام الغذائي، لمنع ارتفاع السكري.
 
وأوضح أن مرضى ضغط الدم المرتفع يجب عليهم أيضا تقليل جرعة العلاج خلال شهر رمضان، لأنه يوجد علاجات لابد من تناولها بعد السحور وتكون عقاقير طويلة المفعول؛ لحماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم خلال وقت الصيام، مع الامتناع عن الوجبات التي يكون بها نسبة أملاح عالية.
 
وأوضح أنه يوجد علاجات مدرة للبول ويجب تنظيم هذه الأدوية بحيث تكون أول جرعة لها بعد الفطار، مع الالتزام بالنظام الغذائي، والابتعاد عن الانفعالات.
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