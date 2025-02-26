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بدأ بعدما تناول 3 أطفال خفاشاً كطعام.. مرض غامض ينتشر بالكونغو ويقتل 53

26
FEBRUARY
2025
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أودى مرض غامض بحياة أكثر من 50 شخصا في شمال غرب الكونغو، حسبما قال أطباء على الأرض ومنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين.
 
وقال سيرجي نجاليباتو، المسؤول الطبي في مستشفى بيكورو، الذي يعد مركزا إقليميا للرصد، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الفترة ما بين الشعور بذروة الأعراض والوفاة كانت 48 ساعة في أغلب الحالات، مضيفا "وهذا ما يثير القلق".
 
وبدأ أحدث تفشٍّ للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 21 يناير الماضي، وتم تسجيل 419 حالة، من بينها 53 حالة وفاة.
 
ووفقا لمكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، فإن أول تفش للمرض في بلدة بولوكو بدأ بعدما تناول ثلاثة أطفال خفاشا كطعام، ولقوا حتفهم خلال 48 ساعة في أعقاب إصابتهم بأعراض الحمى النزفية.
 
وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه في أعقاب بدء التفشي الثاني للمرض الغامض الحالي في بلدة بوماتي في التاسع من فبراير الجاري، تم إرسال عينات 13 حالة إلى المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في كينشاسا، عاصمة الكونغو، للاختبار.
 
وتم ثبوت خلو جميع العينات من فيروس الإيبولا أو أمراض الحمى النزفية الأخرى مثل ماربورغ. وثبت وجود دلالات ملاريا في بعض العينات .
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