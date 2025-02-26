بعد قراءة نتائج هذه الدراسة ستغير رأيك دون شك بالمحليات الشائعة

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تم تسويق الأسبارتام منذ فترة طويلة كبديل خالٍ من الشعور بالذنب للسكر في المنتجات الغذائية الشعبية، بدءًا من مشروبات الكولا الخالية من السعرات الحرارية إلى الجيلي الخالي من السكر. كما كان له سمعة سيئة للغاية، ارتبط المحلي الصناعي الآن بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى الفئران. ولكن، بحسب موقع New Atlas، لا يوجد اقتناع بشكل كامل بأن هذا الأمر سيئ كما يبدو للبشر.

جاء في دراسة نُشرت في Cell Metabolism، شارك فيها خبراء في صحة القلب والأوعية الدموية وأطباء سريريون في الصين والسويد والولايات المتحدة. يشير عملهم إلى أن استهلاك الأسبارتام يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على صحة الأوعية الدموية.

لويحات أكبر وأكثر دهنية

لمدة 12 أسبوعًا، أطعم الباحثون فئران المختبر جرعات يومية من الطعام الذي يحتوي على نفس كمية الأسبارتام الموجودة في ثلاث علب من الصودا الخالية من السكر. طورت الفئران لويحات أكبر وأكثر دهنية في شرايينها مقارنة بالفئران التي لم تتضمن أنظمتها الغذائية المُحلي. أظهرت المجموعة التجريبية أيضًا مستويات أعلى من الالتهاب، وهو مرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة مستويات الأنسولين

وبشكل أكثر دقة، اكتشف الباحثون أن الأسبارتام يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الأنسولين، مما يساهم بدوره في تصلب الشرايين، وهي حالة تتميز بتراكم اللويحات الدهنية في الشرايين.

التهاب الأوعية الدموية

سبق أن توصلت دراسات إلى أن الأسبارتام يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك السرطان وضعف الذاكرة والحالات الشبيهة بالتوتر، لكن هذا البحث الجديد حدد الآلية المسؤولة، وهي تحديدًا إشارة مناعية تسمى CX3CL1 تصبح نشطة للغاية تحت تحفيز الأنسولين. تعمل إشارة CX3CL1 كطعم، يلتقط الخلايا المناعية التي تمر، والتي تؤدي بعد ذلك إلى التهاب الأوعية الدموية وتسبب مشاكل في القلب.

يرى الدكتور إيان ماسغريف، المحاضر الأول في تخصص علم الأدوية في جامعة أديلايد، أن نتائج هذه الدراسة ربما لا تكون ذات صلة مباشرة بالبشر.

وشرح أن "الدراسة أُجريت على فئران تم تعديلها وراثيًا بحيث تفتقر إلى ناقل رئيسي للدهون، ثم تم إطعامها نظامًا غذائيًا عالي الدهون لتحفيز تكوين اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية"، مشيرًا إلى أنه "من غير المرجح أن تكرر الفئران المعدلة وراثيًا على نظام غذائي مصمم خصيصًا لتسريع تكوين اللويحات الحالة البيولوجية والغذائية لمعظم البشر".

علاج تراكم اللويحات

وأضاف أنه "لم تتم دراسة تأثيرات جرعة سكر مكافئة، ولا تأثير تقليل تناول السعرات الحرارية بمقدار الأسبارتام المستهلك. في حين أن الدراسة ربما أعطت هدفًا جديدًا لعلاج تراكم اللويحات في أحد جزيئات الجسم الالتهابية، إلا أنها لا تشير إلى أنه يجب التخلي عن المشروبات المُحلاة صناعياً.

تحذير حاسم

يعتقد آخرون، مثل المحاضر الكبير دكتور يوتانغ وانغ من جامعة الاتحاد الأسترالية وأستاذ مارك والكفيست، رئيس قسم الطب في جامعة موناش، أن نتائج الدراسة تعد تحذيرًا حاسمًا آخرًا ضد الآثار الضارة المحتملة للمُحليات الصناعية.

قال دكتور وانغ إنه ربما يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في استهلاك المنتجات المحلاة صناعياً، ويمكن أن يكون "تقليل تناولها خطوة بسيطة ولكنها قوية لحماية الأشخاص من النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

جميع أنواع الأطعمة تقريبًا

وقال ييهاو كاو، من معهد كارولينسكا، وباحث رئيسي في الدراسة إن "المحليات الصناعية اخترق جميع أنواع الأطعمة تقريبًا، لذلك يجب معرفة التأثير الصحي الطويل الأمد". ولتحقيق هذه الغاية، يعتزم فريق الباحثين التحقق من نتائجه لدى البشر.

جانب إيجابي إضافي

كما أن هناك أيضًا جانب إيجابي آخر وهو توصل الباحثون إلى أنه عند تم إزالة مستقبلات الإشارة المناعية CX3CL1 في الفئران، التي أُجرى عليها التجارب، تبين أن اللويحات لم تتراكم وتسد شرايينها. ويمكن أن يكون هذا بمثابة وسيلة لعلاج الحالات المزمنة الناجمة عن التهاب الأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية والتهاب المفاصل والسكري.