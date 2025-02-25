ممارسات شائعة قد تعرض حياتك للخطر

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أفادت تقارير بأن أطباء الطوارئ قد يتعاملون مع حالات إصابات مروعة، بعضها ناتج عن ممارسات تبدو غير ضارة.

وبهذا الصدد، كشف عدد من أطباء الطوارئ في الولايات المتحدة عن ممارسات شائعة قد تعرضك للخطر دون أن تدرك ذلك، ناصحين بتجنبها للحفاظ على السلامة العامة:

- لمس الكلاب الغريبة

على الرغم من حب الكثيرين للكلاب، إلا أن مداعبة كلب غريب قد تؤدي إلى عضة خطيرة.

ويحذر برات من أن ردود أفعال الكلاب قد تكون غير متوقعة، حتى لو بدت ودودة، مشددا على ضرورة تجنب لمس الكلاب الغريبة.

- تجاهل الأعراض المفاجئة

يؤكد الأطباء أن تجاهل أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس قد يكون مميتا. وفي حالة الشعور بهذه الأعراض، توجه فورا إلى غرفة الطوارئ، وتجنب قيادة السيارة بنفسك إلى المستشفى لتفادي الحوادث المحتملة.

وينصح الدكتور مايكل سيلفرمان بعدم قيادة السيارة إلى المستشفى أثناء حالة طبية طارئة، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، مؤكدا أن المسعفين مزودون بأجهزة إنعاش قد تنقذ الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

- نسيان ارتداء خوذة الرأس

يعد عدم ارتداء الخوذة أثناء ركوب الدراجة من أخطر الأخطاء التي تؤدي إلى إصابات الرأس. ويوصي الأطباء دائما باستخدام الخوذة لتقليل خطر الإصابة وضمان السلامة أثناء القيادة.

- استخدام الهاتف أثناء المشي

قد يؤدي التحديق في الشاشة أثناء المشي، خاصة في الأماكن العامة أو عند عبور الشارع، إلى حوادث خطيرة مثل الاصطدام بالسيارات أو التعثر والسقوط.

- عدم تبديل وضعية الجلوس لفترات طويلة

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة دون حركة، خاصة أثناء العمل أو استخدام الهاتف، إلى مشاكل في الدورة الدموية وآلام في الظهر وزيادة خطر الإصابة بالجلطات.

- الإفراط في تناول المسكنات دون استشارة طبيب

يمكن أن يسبب الاستخدام المفرط للمسكنات، مثل الأيبوبروفين أو الباراسيتامول، مشاكل في الكبد والكلى واضطرابات في الجهاز الهضمي.

- فتح العبوات الزجاجية أو البلاستيكية بالأسنان

قد يؤدي ذلك إلى تضرر الأسنان أو حتى كسرها، ما يتطلب علاجا مكلفا ومؤلما.