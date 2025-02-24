living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة 82 شخصًا استخدموا حقن فقدان الوزن!

24
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في تحذير صادم، أصدرت المملكة المتحدة تنبيهاً عاجلاً من حقن إنقاص الوزن الشهيرة كـ”أوزمبيك” و”مونجارو” بعد وفاة 82 حالة في البلاد استخدمت هذه الأدوية.

فقد تم الإبلاغ عن وفاة أكثر من 80 بريطانيا بعد استخدام حقن مرض السكري والتي تستخدم لفقدان الوزن، مثل “أوزمبيك” و”مونجار”، بحسب ما نقلته “ديلي ميل” البريطانية.

وأفادت وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية أنه تم رصد ما لا يقل عن 22 حالة وفاة مرتبطة بالأدوية حتى نهاية يناير.

كما تم تسجيل 60 حالة وفاة إضافية لحقن تستخدم في مساعدة مرضى السكري من النوع الثاني.

وحذرت خدمة الصحة الوطنية المرضى من “عدم تناول أي دواء مضاد للسمنة إذا لم يكن باستشارة طبية”.

فيما تُظهر أرقام من وكالة MHRA الصحية أن ما يصل إلى 18 حالة وفاة تم ربطها بعقار “مونجار” الذي يُعتبر الأقوى بين الحقن، والذي تم الموافقة مؤخرًا على استخدامه في خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

وتوفي 29 شخص ممن تناولوا أدوية “أوزمبيك”، و”ريبلسوس”، و”ويغوفي”، والمعروفة أيضًا باسم “سيماغلوتايد”.

في الوقت نفسه، توفي حوالي 35 شخصًا بعد تناول “ساكندا” و”فيكتوزا”.

يأتي هذه الكشف الصادم بعد ستة أشهر من وفاة ممرضة اسكتلندية، والتي كانت أول شخص في بريطانيا ترتبط وفاتها مباشرة بحقنة لفقدان الوزن.

وتوفيت سوزان ماكغوان، البالغة من العمر 58 عامًا، بعد معاناتها من فشل متعدد في الأعضاء، والتهاب البنكرياس، بعد تناول جرعتين منخفضتين من حقن “مونجار” من دون استشارة طبية.

ودعا الخبراء والمنظمات الصحية إلى فرض قيود أكثر صرامة على كيفية وصف أدوية مثل “أوزمبيك”، و”مونجار”، وغيرها من منتجات فقدان الوزن.

في المقابل، قال متحدث باسم شركة “ليلي المملكة المتحدة”، الشركة المصنعة لمونجار، إن سلامة المرضى هي “أولويتنا القصوى”.

وأضاف: “تقوم الوكالات التنظيمية بإجراء تقييمات مستقلة وشاملة لفوائد ومخاطر كل دواء جديد، وشركة ليلي ملتزمة بمواصلة مراقبة وتقييم وتقديم تقارير عن بيانات السلامة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout