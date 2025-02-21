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عواقب الاستخدام اليومي للقنب على الصحة

21
FEBRUARY
2025
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كشفت دراسة جديدة عن عبء المرض المرتبط بمتلازمة التقيؤ المفرط بسبب القنب، وهي حالة تصيب الأشخاص الذين يتعاطون القنب بانتظام لفترات طويلة.
 
تتسبب هذه المتلازمة في غثيان وتقيؤ مستمر وألم شديد، ما يؤدي غالبا إلى زيارات متكررة إلى المستشفى.
 
وأوضح أندرو ميلتزر، أستاذ طب الطوارئ في جامعة جورج واشنطن، أن هذه الدراسة تعد من أوائل الدراسات الكبيرة التي تتناول هذه المتلازمة، وقال: "تشير نتائجنا إلى أن متلازمة التقيؤ المفرط بسبب القنب قد تشكل مشكلة صحية عامة مخفية، لكنها مكلفة بشكل كبير".
 
ولتقييم عبء المرض، أجرى الباحثون مسحا شمل 1052 شخصا يعانون من متلازمة التقيؤ المفرط بسبب القنب. وطرحوا أسئلة حول تواتر الاستخدام ومدة تعاطي القنب، فضلا عن العمر الذي بدأ فيه المشاركون تعاطي القنب وحاجتهم لزيارة قسم الطوارئ أو تلقي الرعاية في المستشفى.
 
وأفاد 85% من المشاركين بزيارة قسم الطوارئ مرة واحدة على الأقل بسبب الأعراض المرتبطة بالتقيؤ المفرط. بينما أفاد 44% بدخول المستشفى مرة واحدة على الأقل بسبب الأعراض نفسها.
 
وارتبط بدء تعاطي القنب في سن مبكرة بزيادة احتمالية زيارة قسم الطوارئ، كما أفاد أكثر من 40% من المشاركين باستخدام القنب أكثر من 5 مرات يوميا قبل ظهور الأعراض. وقال 44% من المشاركين إنهم كانوا يستخدمون القنب بشكل منتظم لأكثر من 5 سنوات قبل ظهور المتلازمة.
 
وتشير النتائج إلى أن المتلازمة تفرض عبئا كبيرا على الأفراد المتأثرين بها، حيث تتسبب في ألم شديد وتقيؤ متكرر، ما يتطلب زيارات مستمرة للمستشفى. وعلى الرغم من قدرة الأطباء في أقسام الطوارئ على علاج الأعراض الحادة، فإن الحل الوحيد لوقف نوبات التقيؤ الشديدة هو التوقف عن استخدام القنب.
 
وأضاف ميلتزر أن هذه الدراسة، رغم بعض القيود المتعلقة بالاستخدام الذاتي للقنب، تكشف عن خطر هذه المتلازمة، خاصة للمراهقين الذين بدأوا في تعاطي القنب في سن مبكرة.
 
وأكد على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لفهم لماذا يصاب بعض الأشخاص بهذه المتلازمة بينما لا يعاني آخرون.
 
نشرت الدراسة في مجلة Annals of Emergency Medicine.
روسيا اليوم
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