أبرزها إنقاص الوزن.. فوائد مبهرة لماء الزنجبيل وبذور الشيا صباحا

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يهتم البعض بتعزيز مستويات الطاقة في حين يهدف آخرون إلى إنقاص الوزن الزائد، وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، تتمتع بذور الشيا وماء الزنجبيل بفوائد صحية كثيرة، ولكن مثل أي شيء آخر، من المهم تناولهما باعتدال لتجنب أي آثار جانبية غير مرغوب فيها.

ولكي يشعر الشخص بالخفة ويستمتع بالطاقة والنشاط على مدار اليوم. إن تناول مشروب ماء الزنجبيل وبذور الشيا في الصباح يمكن أن يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي وصحة الجهاز الهضمي وحتى تنظيم مستويات السكر في الدم. ويقال إن هذا المشروب القوي يذيب دهون البطن، ويساعد في التحكم في الوزن بشكل أفضل ويساعد أيضًا في تحسين المناعة بشكل عام.

الزنجبيل لإنقاص الوزن

يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل جينجيرول وشوجول، والتي تساعد على زيادة حرق السعرات الحرارية وأكسدة الدهون. ويعتبر علاجًا طبيعيًا قويًا لفقدان الوزن نظرًا لخصائصه المعززة للتمثيل الغذائي والهضم. كما أنه يساعد على الهضم عن طريق تقليل الانتفاخ وتحسين صحة الأمعاء ومنع الإمساك، مما يضمن امتصاصًا أفضل للمغذيات. ويساعد على التحكم في الشهية من خلال تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومنع الإفراط في تناول الطعام. يساعد في نمو العضلات والتعافي، وخاصة للنباتيين. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للزنجبيل أيضًا إلى تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع الارتفاع المفاجئ وتخزين الدهون. ومن خلال تقليل الالتهاب وتحسين تحلل الدهون، يدعم الزنجبيل فقدان الوزن الصحي والمستدام.

بذور الشيا لإنقاص الوزن

وبذور غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تمتص الماء وتتمدد في المعدة، مما يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول السعرات الحرارية بشكل عام. يساعد محتواها من البروتين في التحكم في الشهية ودعم صيانة العضلات، وهو أمر ضروري لعملية التمثيل الغذائي الصحي. كما أن بذور الشيا غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في تقليل الالتهابات ودعم حرق الدهون. كما تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، ومنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام وانخفاض الطاقة. إن إضافة بذور الشيا إلى الوجبات يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل مستدام مع توفير العناصر الغذائية الأساسية.

فوائد صحية متعددة

يوفر تناول مشروب ماء الزنجبيل وبذور الشيا بانتظام فوائد صحية متعددة، كما يلي:

صحة الجهاز الهضمي: يقال إن الزنجبيل معروف بمساعدة الهضم من خلال تعزيز إنتاج الإنزيمات الهضمية، والتي يمكن أن تساعد في تكسير الطعام بكفاءة أكبر. يمكن أن يقلل الهضم المحسن من الانتفاخ وعدم الراحة، مما يجعل المعدة تبدو أكثر تسطحًا.

فوائد التمثيل الغذائي: يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل جينجيرول وشوجول، والتي لها خصائص حرارية. وبالتالي فإنها يمكن أن تزيد قليلاً من معدل التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم. ومع ذلك، فإن التأثير عادة ما يكون متواضعًا ولا يحل محل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

التحكم في الشهية: يقال إن كلا المكونين يعملان على قمع الشهية، فبمجرد أن يبدأ الشخص في الشعور بالشبع، يؤدي ذلك إلى تقليل تناول السعرات الحرارية، مما يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن، بما يشمل فقدان الدهون في منطقة البطن. تتمدد بذور الشيا الغنية بالألياف عند نقعها، مما يخلق قوامًا يشبه الهلام في المعدة. يعزز هذا الهلام الشعور بالامتلاء، مما يساعد في التحكم في الشهية. كما تساهم أحماض أوميغا-3 الدهنية ومحتواها من البروتين في الطاقة المستدامة، مما يساعد في كبح الرغبة الشديدة وتعزيز الشعور بالشبع.

الألياف: إن بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تشكل قوامًا يشبه الهلام عند مزجها بالسوائل. يمكن لهذا الهلام إبطاء إفراغ المعدة، مما يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول السعرات الحرارية بشكل عام.

تنظيم سكر الدم: يقال إن كل من الزنجبيل وبذور الشيا يساعدان في استقرار مستويات السكر في الدم. يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، والتي تعزز امتصاص الغلوكوز في خلايا العضلات من دون الحاجة إلى الأنسولين الزائد. كما تعمل الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا على إبطاء هضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في سكر الدم بعد الوجبات.

طريقة عمل ماء الزنجبيل والشيا

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا، وملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، وكوبان من الماء

الطريقة:

الخطوة 1

نقع بذور الشيا في 1/4 كوب من الماء وتركها لمدة ساعتين.

الخطوة 2

وفي هذه الأثناء، يتم بشر الزنجبيل وعصره وخلطه بالماء.

الخطوة 3

ثم يتم إضافة بذور الشيا المنقوعة. يراعى التقليب جيدًا لخلط المكونات.