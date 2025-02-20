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بينها الشوفان.. 4 أطعمة قد تساعد في تحسين الكولسترول

20
FEBRUARY
2025
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الكولسترول هو مادة شمعية توجد في الدم. ويحتاجها الجسم لبناء الخلايا الصحية، وإنتاج الهرمونات، وتكوين فيتامين "د".
 
غير أن المستويات المرتفعة من الكولسترول "الضار" يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية أو الأزمة القلبية أو السكتة الدماغية.
 
لتحسين مستويات الكولسترول وصحة القلب.. 5 تغييرات في نمط الحياة
صحة
لتحسين مستويات الكولسترول وصحة القلب.. 5 تغييرات في نمط الحياة
إلا أن هناك العديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة التي يمكن إجراؤها للتحكم في نسبة الكولسترول دون الحاجة إلى أدوية.
 
في هذا الإطار حدد خبير التغذية ماريو أورتيز، 4 أطعمة يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكولسترول، حسب صحيفة "بريستول بوست" البريطانية، هي كالتلي:
 
1- الشوفان
اقترح أورتيز زيادة تناول الشوفان، واصفاً إياه بأنه "حبوب رائعة تحتوي على مادة البيتا جلوكان التي يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكولسترول".
 
2- الأفوكادو
وجدت دراسة أجراها باحثون في ولاية بنسلفانيا الأميركية ونُشرت في مجلة "جمعية القلب الأميركية"، أن تناول الأفوكادو يومياً يحسن نوعية النظام الغذائي، ويساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم. ووصف أورتيز الأفوكادو بأنه "غذاء غني بالدهون الأحادية غير المشبعة".
 
3- الفواكه
الفواكه مثل التفاح أو البرتقال أو التوت هي أطعمة غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف التي تساعد على تحسين نسبة الكولسترول.
 
4- بذور الشيا
اقترح أورتيز إضافة بذور الشيا إلى النظام الغذائي، لافتاً إلى أنها تحتوي على نوع من الألياف الجيلاتينية ذات التأثير المفيد على مستويات الكولسترول.
 
ويمكن أن يساعد هذا النوع الخاص من الألياف في تقليل نسبة الكولسترول في الدم دون التأثير على الدهون الثلاثية أو الكولسترول الجيد.
 
تقليل استهلاك الأطعمة الدهنية
بدورها تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بتقليل استهلاك الأطعمة الدهنية لخفض نسبة الكولسترول، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، واستهلاك المزيد من الأسماك الزيتية، وزيت الزيتون، والأرز البني، وخبز الحبوب الكاملة، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، إلى جانب المكسرات والبذور والكثير من الفواكه والخضراوات.
 
كما يُنصح بالتقليل من تناول فطائر اللحم والنقانق وقطع اللحم الدهنية والزبدة والجبن والكعك والبسكويت، فضلاً عن الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل. وتعتبر زيادة النشاط البدني والإقلاع عن التدخين من الطرق الفعالة أيضاً لخفض مستويات الكولسترول.
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