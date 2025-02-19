living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف جديد يفتح آفاقا لعلاج طبيعي محتمل للتوحد

19
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نجح فريق من العلماء في التوصل إلى اكتشاف جديد قد يساهم في فهم أعمق لاضطراب طيف التوحد وإمكانية التخفيف من بعض أعراضه باستخدام "مكون طبيعي".
 
عادة ما يتم تشخيص التوحد بعد سن الرابعة، وتعتمد العلاجات الحالية على التدخلات السلوكية وعلاج النطق. إلا أن العلماء الصينيين يعتقدون أن بعض الأطعمة قد توفر علاجا طبيعيا يمكنه دعم هذه العلاجات بآثار جانبية أقل.
 
وفي الدراسة، تم تعديل 34 فأرا وراثيا عبر إزالة 13 زوجا من جين CHD8، ما أدى إلى ظهور أعراض التوحد، مثل القلق وصعوبات التفاعل الاجتماعي وضعف الذاكرة.
 
وبما أن أبحاثا سابقة أكدت تأثير بكتيريا الأمعاء على وظائف الدماغ من خلال "محور الأمعاء-الدماغ"، اختبر فريق البحث ما إذا كان البروبيوتيك Lactobacillus murinus – وهو نوع من البكتيريا الموجودة في منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي – يمكن أن يكون علاجا فعالا.
 
وبعد إعطاء الفئران هذا النوع من البروبيوتيك لمدة 30 يوما، لاحظ الفريق تحسنا في سلوكياتها الاجتماعية واستعادة التوازن في أمعائها. كما شهدت أدمغة الفئران تعافيا في التوازن العصبي بين النشاط المثير والمثبط، وهو عامل رئيسي في معالجة المعلومات والإشارات العصبية.
 
وأظهرت التجربة أيضا ارتفاعا في مستويات مستقبلات الدوبامين D2، وهو بروتين يساعد في تنظيم الحركة والتعلم والذاكرة والانتباه. كما شهدت العديد من مسارات الدماغ المرتبطة بالسلوك وتنظيم المشابك العصبية تحسنا ملحوظا.
 
ويرى العلماء أن هذه النتائج تدعم الأبحاث السابقة حول تأثير Lactobacillus murinus على التوحد، ما يفتح المجال لاستخدام البروبيوتيك كعلاج مكمل يساعد في تحسين نوعية حياة المرضى.
 
وعلى الرغم من أن التجربة أجريت على الفئران، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو دراسة أوسع على البشر لاختبار فعالية هذا النهج العلاجي الطبيعي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout