كيف تجعلين طفلك ينام بسلام طوال الليل؟

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تعاني العديد من الأمهات من مشكلة نوم الأطفال المتقطع، فبين محاولات التهدئة والهز والتنويم بالرضاعة، يبقى التحدي الأكبر هو مساعدة الطفل على النوم المستقل طوال الليل.

وفقًا لخبراء التربية، فإن تدريب الطفل على النوم يمكن أن يبدأ منذ عمر 4 أشهر، حيث يساعد هذا التدريب على تعليم الطفل النوم دون الحاجة إلى تدخل الأهل، مما يسهم في تحسين جودة نومه واستمراريته.

ريم عبيد، استشارية تدريب نوم الأطفال، تؤكد أن نجاح هذه العملية يعتمد على اتباع أسلوب ثابت وروتين محدد، حيث تقول: "الروتين للطفل مهم جدًا، ويجب على الأهل الالتزام بخطة واضحة وعدم تغييرها باستمرار، لأن ذلك يساعد الطفل على التأقلم والنوم المستقل".

المفاهيم الخاطئة حول نوم الطفل

من أكثر المعتقدات الشائعة أن إبقاء الطفل مستيقظًا لفترة طويلة خلال النهار سيجعله ينام بشكل أفضل في الليل. إلا أن ريم عبيد توضح أن هذا المفهوم خاطئ تمامًا، حيث أن إرهاق الطفل يؤدي إلى رد فعل عكسي ويتسبب في استيقاظه المتكرر أثناء الليل.

وتضيف: "الطفل الذي لا يحصل على قيلولات كافية خلال النهار سيعاني من نوم غير مستقر ليلاً". في هذا السياق، من الضروري الانتباه إلى أوقات القيلولة المناسبة للأطفال، حيث تختلف حسب العمر:

الأطفال بين 6-9 أشهر يحتاجون إلى ثلاث قيلولات يومية.

الأطفال من 9-12 شهرًا يحتاجون إلى قيلولتين فقط.

بعد عمر السنة، تصبح القيلولة الرئيسية حوالي ساعتين يوميًا.

وضع روتين ثابت للنوم: تؤكد عبيد أن وجود روتين ليلي واضح يساعد الطفل على التهيؤ للنوم، مثل الاستحمام بالماء الدافئ، قراءة قصة قصيرة، وإطفاء الأنوار تدريجيًا.

تحديد وقت النوم والاستيقاظ: من المهم أن يكون وقت النوم منتظمًا، فمثلاً، إذا كان الطفل ينام في الساعة 7 مساءً، يجب الالتزام بهذا التوقيت يوميًا لتعويده على نمط ثابت.

تقليل التفاعل أثناء الاستيقاظ الليلي: عندما يستيقظ الطفل في منتصف الليل، يُفضل عدم تحفيزه بالكلام أو اللعب، بل تهدئته وإعادته للنوم بطريقة هادئة.

عدم اللجوء إلى الهز أو الرضاعة كوسيلة للنوم: إذا اعتاد الطفل على النوم من خلال الهز أو الرضاعة، فسيجد صعوبة في النوم بدونها. لذا، يجب تشجيعه على النوم وهو مستلقٍ في سريره.

مساعدة الطفل على التكيف مع النوم المستقل: في حالة استيقاظ الطفل ووقوفه في السرير، تنصح ريم عبيد بعدم حمله مباشرة، بل مساعدته على ثني ركبتيه لينزل إلى وضعية النوم مرة أخرى، حيث تقول: "عندما يبدأ الطفل في الوقوف داخل السرير، فإنه يحتاج إلى تعلم كيفية العودة إلى النوم بنفسه، وهنا يأتي دور الأهل في مساعدته على ثني ركبتيه والعودة للنوم بهدوء".

الاستيقاظ خلال الليل ليس بالضرورة مؤشرًا على وجود مشكلة، بل هو جزء طبيعي من تطور الطفل، خاصة عند مروره بطفرة نمو أو تعلم مهارات جديدة مثل المشي. ولذلك، من المهم مراقبة الطفل خلال النهار والتأكد من أنه يحصل على وقت كافٍ للتدريب على مهاراته الجديدة، لأن ذلك يساعده على النوم بشكل أفضل.

تدريب الطفل على النوم المستقل يتطلب صبرًا والتزامًا من الأهل، حيث يعتمد على وضع روتين ثابت، الاهتمام بقيلولات النهار، وتوفير بيئة هادئة تساعده على النوم.

ومع مرور الوقت، سيتعلم الطفل النوم دون الحاجة إلى مساعدة، مما يسهم في تحسين جودة النوم لديه ولدى والديه أيضًا.