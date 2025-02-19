مشروب الشوفان والليمون.. سر الرشاقة أم مجرد خرافة؟

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انتشر في الآونة الأخيرة ترند جديد على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "أوتزمبيك"، ويعد متابعوه بخسارة الوزن بسرعة فائقة باستخدام مزيج بسيط يتكون من الشوفان، الماء، وعصرة من الليمون.

ورغم الحماس الكبير الذي حظي به هذا التريند بين الباحثين عن حلول سريعة لفقدان الوزن، إلا أن اختصاصية التغذية الوظيفية نادين جمال أكدت في تصريحاتها لسكاي نيوز عربية أنه "لا يوجد أي دليل علمي يثبت فعالية هذا المشروب في فقدان الوزن بسرعة".

الشوفان مفيد.. لكن ليس كما يروج له

وأوضحت نادين جمال أن الشوفان غني بالألياف وله فوائد عديدة، لكنه ليس الحل السحري الذي يروج له البعض.

وأضافت: "إذا كنت تتناولين سعرات حرارية أقل من احتياجاتك اليومية، فمن الطبيعي أن تخسري الوزن، لكن لا يعني ذلك أن هذا المشروب هو السبب المباشر لذلك".

وأكدت أن خسارة الوزن السريعة قد تكون غير صحية، مشيرة إلى أن "أي وسيلة تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة قد تكون غير آمنة، سواء كان هذا التريند أو أي نظام آخر غير متوازن".

مخاطر محتملة لمشروب الشوفان والليمون

لم تقتصر تحذيرات نادين جمال على التشكيك في فعالية المشروب، بل تطرقت أيضا إلى بعض المخاطر الصحية التي قد تترتب عليه، قائلة: "هذا المشروب قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله على معدة فارغة".

كما حذرت من أن بعض أنواع الشوفان قد تحتوي على الغلوتين، مما يجعله غير مناسب لمن يعانون من حساسية الغلوتين أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

الحل الأمثل لخسارة الوزن

وشددت نادين جمال على أن الحل المثالي لخسارة الوزن لا يكمن في اتباع ترندات غير مؤكدة علميا، بل في اتباع نظام غذائي متوازن يشمل البروتينات، الدهون الصحية، والألياف.

وأضافت: "من المهم أن نركز على جودة الطعام الذي نتناوله وليس فقط على الكمية".

وفي النهاية، يبقى السؤال: هل هذا التريند مجرد دعاية زائفة، أم أنه فعلاً يحمل فوائد حقيقية؟ الإجابة، وفقًا للخبراء، هي أن الحمية المتوازنة والرياضة تبقى الطريق الأضمن لخسارة الوزن بطريقة صحية وآمنة.