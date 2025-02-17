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يحارب الشيخوخة ويحسن الهضم.. أضف هذا المكون إلى الليمون

17
FEBRUARY
2025
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يعرف كثير من الناس فائدة أن تبدأ يومك بتناول كوب من ماء الليمون، لكن الجديد في الأمر أنه يمكن لإضافة بذور الحلبة إلى هذا الماء أن يعزز من فوائده الصحية، وفي حين أن معظم الناس يعرفون الفوائد الهضمية لليمون، إلا أن قوة بذور الحلبة نادرًا ما يتم الحديث عنها.
 
ويوضح تقرير نشره موقع "تايمز أوف انديا" 3 أسباب أقل شهرة لجعل مزيج ماء الليمون والحلبة جزءًا من روتينك الصباحى وهي كالآتي:
 
تحسين صحة الجلد
يحتوي الليمون وبذور الحلبة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، الأمر الذي يجعل لهما فائدة عظيمة في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة وتلف الجلد، والليمون غني بفيتامين سي، الذي يعزز إنتاج الكولاجين، بينما تحتوي بذور الحلبة على مركبات مثل الفلافونويد والقلويدات التي تعمل على تقليل الالتهاب وتعزيز شفاء الجلد، يعمل هذا المزيج بشكل مذهل على الحفاظ على بشرتك مشرقة وشابة وخالية من العيوب، مع الاستخدام المنتظم بمرور الوقت، ستصبح بشرتك أكثر نعومة ونقاءً بشكل واضح.
 
يوازن مستويات السكر في الدم
من المعروف أن بذور الحلبة تعمل على ضبط مستويات السكر في الدم، وهو جانب مهم من جوانب الصحة العامة وعامل مهم للوقاية من الإصابة بأمراض مثل مرض السكر، وتعمل الألياف القابلة للذوبان في الحلبة على إبطاء عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وعند الجمع مع الليمون، الذي يتميز بمؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ويساعد هذان المكونان على تنظيم نسبة السكر في الدم طوال اليوم، ما يسمح بإطلاق الطاقة التي يتم توفيرها بشكل ثابت دون حدوث أي مشاكل.
 
الحفاظ على صحة الأمعاء
من المعروف أن شرب ماء الليمون يحفز عملية الهضم في الصباح، وإضافة بذور الحلبة قد يزيد من هذه الميزة، فإن خصائص الحلبة في الهضم معروفة جيدًا، وبالتالي، يتم استخدامها بطرق مختلفة لعلاج الاضطرابات المرتبطة بالانتفاخ وعسر الهضم وارتجاع الحمض.
 
وتحتوي الحلبة على كمية جيدة من الألياف الغذائية، ما يساعد على تعزيز صحة الأمعاء من خلال تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، وإلى حد ما، تأثير ملين خفيف، ويساعد الليمون والحلبة معًا في تطهير الجهاز الهضمي لامتصاص أفضل للمغذيات وصحة الأمعاء بشكل عام.
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