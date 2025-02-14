عادة تساعد في فقدان الوزن.. دون اتباع نظام غذائي

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كشف الخبير في مجال التمثيل الغذائي، شون ستيفنسون، عن التأثير المدهش الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن.

وأكد على أهمية أنماط النوم الجيدة كواحدة من المتحكمات الرئيسية في فقدان الوزن، مستشهدا بدراسة أجرتها جامعة شيكاغو.

وجدت الدراسة أن المشاركين الذين ناموا لمدة 8 ساعات ونصف فقدوا كتلة دهون في الجسم بنسبة 50 بالمئة أكثر من أولئك الذين حصلوا على 5 ساعات ونصف فقط في الليلة.

وأوضح ستيفنسون أيضا أن الحرمان من النوم لا يؤثر على الوزن فحسب، بل يؤدي أيضا إلى خسارة العضلات، مما قد يؤثر سلبا على الصحة الأيضية على المدى الطويل.

وشدد ستيفنسون أن النوم يمكن أن يكون "المتحكم الرئيسي" الثاني في عملية التمثيل الغذائي، بعد النظام الغذائي.