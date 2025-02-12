يثير مخاوف عالمية.. نيويورك تؤكد أول إصابة بجدري القردة

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أكدت وزارة الصحة بولاية نيويورك الثلاثاء تسجيل أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة، مما يزيد المخاوف العالمية بشأن انتشار المتحور الذي لا يُعرف عنه الكثير.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، هناك ثلاث حالات مؤكدة في البلاد، في كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشير، تسببت فيهم السلالة الفرعية (آي.بي).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أغسطس آب أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين. وجاء ذلك بعد تفش للعدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى بلدان مجاورة.

وأحجمت وزارة الصحة بولاية نيويورك عن الإدلاء بأي معلومات إضافية عن الإصابة.

وفي السياق، قالت سلطات الصحة العامة الثلاثاء إن تفشي مرض الحصبة في غرب تكساس توسع، بينما تم تأكيد حالة إصابة جديدة عبر حدود الولاية في نيو مكسيكو.

وأعلنت إدارة الخدمات الصحية في تكساس عن تسجيل 24 حالة إصابة بالحصبة مرتبطة بظهور الأعراض خلال الأسبوعين الماضيين. وتعد مقاطعة جينز، وهي مقاطعة صغيرة في غرب تكساس، من بين المناطق التي تسجل أعلى معدلات الإعفاء من اللقاحات في الولاية.

وفي مقاطعة ليا المجاورة بولاية نيو مكسيكو، تم تنبيه السكان الثلاثاء إلى إصابة مراهق غير مُطعّم بالحصبة، إضافة إلى احتمال تعرض مزيد من الأشخاص للعدوى في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات وصالة ألعاب رياضية لطلاب الصف السادس بمدينة لوفينجتون.

وقالت إدارة الصحة في نيو مكسيكو في بيان صحفي: "الشاب المصاب في نيو مكسيكو لم يسافر مؤخرا ولم يختلط بحالات معروفة مرتبطة بتفشي المرض في تكساس".

وفي تكساس، تم نقل تسعة مرضى إلى المستشفى بسبب الإصابة بالحصبة، وجميع الحالات المؤكدة في مقاطعة جينز تعود إلى أشخاص غير مُطعّمين.وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في حالات الحصبة خلال عام 2024، بما في ذلك تفشّ في شيكاغو أصاب أكثر من 60 شخصا.