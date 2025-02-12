صفار البيض أم بياضه.. أيهما أفضل لوقف تساقط الشعر؟

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يعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز صحة الشعر. ومن بين المكونات العديدة للبيضة، صفار البيض وبياض البيض.

ووفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، يتم استخدام كل من صفار وبياض البيض في العناية بالشعر، ولكن عندما يتعلق الأمر بمنع تساقط الشعر، فإن كل جزء من البيضة يلعب دورًا فريدًا.

صفار البيض

يحتوي صفار البيض على الكثير من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية، مما يجعله علاجًا مغذيًا لفروة الرأس والشعر. يحتوي على تركيز عال من البيوتين (فيتامين B7)، المعروف بقدرته على تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر الصحي.

يتم تضمين البيوتين عادة في مكملات نمو الشعر لقدرته على زيادة كثافة الشعر وتقليل تساقطه. كما يعتبر صفار البيض غنيًا بفيتامينات A وD وE، والتي تعتبر ضرورية لصحة الشعر. تساعد هذه الفيتامينات على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ومنع جفاف فروة الرأس، وتقليل قشرة الرأس، وهي الأسباب الشائعة لتساقط الشعر.

تعمل الأحماض الدهنية الموجودة في صفار البيض أيضًا كمرطبات عميقة لفروة الرأس، مما يمنع الجفاف والقشرة التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. كما تساعد البروتينات الموجودة في صفار البيض على إصلاح تلف الشعر عن طريق تقوية جذع الشعرة وتعزيز مرونتها، مما يجعل خصلات الشعر أقل عرضة للكسر.

بياض البيض

في حين أن صفار البيض معروف بخصائصه المغذية، فإن بياض البيض له مجموعة من الفوائد الخاصة به، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقوية الشعر وتقليل تساقطه. يعد بياض البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين، وهو أمر حيوي للحفاظ على بنية الشعر.

ونظرًا لأن الشعر يتكون من بروتين يسمى الكيراتين، فإن التأكد من وجود كمية كافية من البروتين في النظام الغذائي ونظام العناية بالشعر هو المفتاح للحفاظ على قوة الشعر. بالإضافة إلى البروتين، يحتوي بياض البيض على إنزيمات تساعد على إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ من فروة الرأس.

ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم فروة رأس دهنية، حيث يمكن أن يؤدي تراكم الزيت إلى انسداد بصيلات الشعر ويعيق نمو الشعر الصحي، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر. يساعد البروتين الموجود في بياض البيض على إصلاح خصلات الشعر الضعيفة أو التالفة، بينما تعمل الإنزيمات على تعزيز فروة الرأس لتصبح أكثر نظافة وصحة.

علاج تساقط الشعر

يمكن استخدام الصفار والبياض بشكل منفصل أو معًا لإنشاء قناع للشعر يساعد في مكافحة تساقط الشعر، كما يلي:

قناع صفار البيض للشعر

• يتم فصل الصفار عن البياض وخفقه حتى يصبح ناعماً.

• يُوضع صفار البيض مباشرة على فروة الرأس والشعر، مع التركيز على الجذور والأطراف.

• يتم تركه لمدة 20-30 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر (الماء الساخن يمكن أن يطبخ البيض ويجعل إزالته صعبة).

يمكن القيام بعمل القناع مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

قناع الشعر من بياض البيض

• يتم فصل بياض البيض عن الصفار وخفقه حتى يصبح رغويًا.

• يُوضع بياض البيض على فروة الرأس والشعر، مع التركيز على المناطق الدهنية أو المعرضة لتساقط الشعر.

• يُترك القناع لمدة 15-20 دقيقة، ثم يُشطف بالماء البارد أو الفاتر لتجنب طهي بياض البيض.

ينصح باستخدام هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع أيضًا، خاصة إذا كانت فروة الرأس دهنية.

قناع البيض المختلط

• يتم خلط بياض البيض وصفاره معًا للحصول على قناع يجمع بين نقاط القوة في كلا الجزئين.

• يُضاف زيت الزيتون أو العسل لمزيد من الرطوبة والتغذية.

• يُوضع القناع على فروة الرأس والشعر، ويترك لمدة 20-30 دقيقة، ثم يشطف جيداً بالماء الفاتر.

الاختيار المثالي

يعتمد الاختيار بين صفار البيض أو بياض البيض في نهاية المطاف على مشاكل الشعر المحددة. إذا كان الشخص يبحث عن تغذية مكثفة وتعزيز نمو الشعر، فإن صفار البيض هو الخيار الأمثل، وذلك بفضل محتواه الغني من الفيتامينات الأساسية والبيوتين والأحماض الدهنية. إنه مفيد بشكل خاص للشعر الجاف والتالف أو الخفيف.

من ناحية أخرى، إذا كانت فروة الرأس دهنية أو كان الاهتمام الأساسي هو تقوية الشعر وإصلاحه، فربما يكون بياض البيض أكثر ملاءمة. يمكن أن يساعد محتوى البروتين العالي وخصائص امتصاص الزيت في بياض البيض على تقوية الشعر والحفاظ على فروة رأس نظيفة وصحية.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من تساقط الشعر، يعتبر صفار البيض أكثر فعالية لتحفيز النمو وتقليل تساقط الشعر بسبب محتواه الغني من العناصر الغذائية. وفي الوقت نفسه، إن الجمع بين صفار وبياض البيض يمكن أن يوفر التوازن المثالي بين التغذية والقوة، مما يعالج مشاكل متعددة للشعر في وقت واحد. يمكنك تجربة كليهما لتحديد ما يناسب نوع الشعر واحتياجاته بشكل أفضل.