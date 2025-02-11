living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من التغذية للعادات اليومية.. نصائح علمية للحفاظ على سلامة العقل

11
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يشعر الكثيرون بالقلق بشأن سلامتهم العقلية في المستقبل، ويتساءلون بشأن ما إذا كانت هناك خطوات معينة يمكن القيام بها للحفاظ على الوظائف الإدراكية والعقلية للمخ عندما يتقدم بهم العمر.
 
وسلّط فريق بحثي من الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب الضوء على مجموعة من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على صحة العقل على المدى الطويل.
 
وتقول الباحثة كارلين جاكسون رئيس الأكاديمية إن "أطباء الأعصاب هم خبراء في صحة العقل، ولديهم الخبرة والتدريب لمساعدة الشخص من أجل الحفاظ على العقل في حالة جيدة طيلة حياته".
 
وفي مقال نشرته الدورية العلمية Neurology المتخصصة في طب الأعصاب، أورد الفريق البحثي من جامعة ميتشغن الأميركية عدداً من النصائح التي لابد من الالتزام بها للحفاظ على صحة العقل.
 
ويقول الأطباء إنه ينبغي الحصول على قسط وافر من النوم وتجنب الأرق والحصول على بعض الوقت للقيلولة خلال النهار. وينصح الباحثون بتجنب القلق والتوتر والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على سلامة العقل. ولابد أيضاً من تناول وجبات غذائية صحية ومتكاملة غنية بالفيتامينات والمكملات الغذائية.
 
ويؤكد الباحثون أهمية ممارسة التدريبات الرياضية كمعيار أساسي للحفاظ على الصحة بشكل عام. وينبغي الحرص على العلاقات الاجتماعية الداعمة للنفسية والحفاظ على علاقات وثيقة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة.
 
ويرى الباحثون ضرورة تجنب الصدمات والحوادث قدر المستطاع للحفاظ على سلامة العقل، وبالتالي ينصح بارتداء أحزمة الأمان في السيارة وخوذة الرأس عند ركوب الدارجة النارية أو الهوائية وتجنب السقوط والاهتمام بمعرفة المخاطر المهنية وتلافيها قدر المستطاع.
 
ولابد من الاهتمام بضغط الدم وتجنب ارتفاعه ومتابعته باستمرار من خلال الأطباء المتخصصين. وينصح أيضاً بمتابعة مستوى السكر في الدم والكوليسترول والحفاظ على الوزن السليم والتحقق من عدم وجود أي أمراض وراثية قد تؤثر على سلامة العقل في المستقبل.
 
ويحذر الأطباء من خطورة العدوى بالأمراض المختلفة وتأثيرها على الصحة العقلية، وينصحون بالسعي لعلاج أي مرض أو عدوى يتعرض لها الجسم دون إهمال مع الحرص على تناول اللقاحات المتاحة لتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية. ويحذر الأطباء أيضاً من خطورة التدخين والإفراط في تناول الكحوليات وتناول الأدوية بدون نصيحة الطبيب.
 
ويقول الفريق البحثي في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية إنه ينبغي الحرص على الابتعاد عن مصادر التلوث سواء تلوث الهواء أو مياه الشرب. ويوضح الفريق البحثي أن الشعور بالقلق بسبب المشكلات الحياتية على اختلاف أنواعها يؤثر على سلامة العقل على المدى الطويل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   