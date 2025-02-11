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احرص على 5 عادات صباحية.. ستساعدك على خسارة الكرش بسهولة

11
FEBRUARY
2025
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إن فقدان الدهون الموجودة في منطقة الخصر -الكرش- يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المرء عند محاولة الوصول إلى الشكل المثالي.
 
ورغم أن ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي يلعبان دورًا كبيرًا، إلا أن العادات الصباحية الصغيرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على محيط الخصر بمرور الوقت. بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، إن طريقة بدء اليوم تحدد نغمة عملية التمثيل الغذائي والهضم وحرق الدهون.
 
إذا كان الشخص يريد تقليل دهون البطن، فإن التركيز على روتين الصباح الصحيح هو المفتاح.
 
وفيما يلي 5 عادات صباحية تساعد على خسارة دهون الخصر بشكل طبيعي وصحي:
 
الماء بالليمون
إن شرب كوب من الماء الدافئ بالليمون أول شيء في الصباح يمكن أن يفعل العجائب لعملية التمثيل الغذائي. يحتوي الليمون على فيتامين C، الذي يساعد في أكسدة الدهون، في حين يساعد الماء الدافئ على الهضم وطرد السموم.
 
تقول دراسة أجريت عام 2018 أن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد الشخص على إنقاص الوزن.
 
ويمكن أن يؤدي إضافة قليل من القرفة أو العسل إلى تعزيز خصائص حرق الدهون بشكل أكبر.
 
وجبة فطور غنية بالبروتين
إن ما يتناوله الشخص في وجبة الفطور يمكن أن يعزز رحلة فقدان الدهون أو يبطئها.
 
إن تناول وجبة فطور غنية بالبروتين يجعله يشعر بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.
 
وتساعد الأطعمة مثل البيض والجبن القريش والمكسرات في بناء العضلات وتقليل دهون البطن.
 
تمارين القلب السريعة
تعتبر التمارين الهوائية السريعة، أي ممارسة التمارين الرياضية قبل تناول وجبة الفطور، طريقة رائعة لحرق الدهون المخزنة.
 
وعند ممارسة الرياضة على معدة فارغة، يعتمد الجسم على احتياطيات الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.
 
ويمكن أن يساعد المشي السريع لمدة 20 إلى 30 دقيقة، أو الركض الخفيف، أو القفز بالحبل في حرق السعرات الحرارية الزائدة وتقليل دهون الخصر.
 
التنفس العميق أو التأمل
يعد التوتر أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون العنيدة في البطن. إن ارتفاع مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) يؤدي إلى تخزين الدهون حول الخصر.
 
ويمكن لبضع دقائق من التنفس العميق، أو ممارسة اليوغا، أو التأمل كل صباح أن يخفض مستويات الكورتيزول ويحسن الهضم، الذي يلعب دورًا في فقدان الدهون.
 
وعندما يكون العقل هادئًا، يعمل الجسم بكفاءة أكبر، ما يدعم عملية التمثيل الغذائي الأكثر صحة.
 
التعرض لأشعة الشمس
يمكن أن يكون التعرض لأشعة الشمس الصباحية له تأثير مدهش على تقليل دهون الخصر. وفقا لدراسة أجريت عام 2013، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين D يميلون إلى أن يكون لديهم دهون أقل في البطن.
 
ويساعد ضوء الشمس على تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتحسين الحالة المزاجية، ومنع الأكل العاطفي.
 
إن التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط في الصباح يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين D، ما يدعم بشكل غير مباشر فقدان الدهون.
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