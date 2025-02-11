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حافظ على نضارة بشرتك.. 8 أطعمة تساعد في تقليل التجاعيد

11
FEBRUARY
2025
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بينما يهتم الكثيرون باحتفاظ البشرة بمظهر شبابي وتقليل الخطوط والتجاعيد مع التقدم في العمر.، تتسارع الدراسات لإيجاد الحلول.
 
فقد نشر موقع Money Control، دراسة جديدة قال فيها إن هناك 8 عناصر غذائية صحية يمكن أن تساعد في تقليل التجاعيد وتؤدي إلى الحفاظ على نضارة البشرة، كما يلي:
 
1. الكولاجين
يعد الكولاجين بروتينًا أساسيًا يوفر البنية والقوة والمرونة للبشرة، ويساعدها في الحفاظ على مظهرها الشبابي. مع التقدم في العمر، ينخفض إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد. ولكن مع اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأحماض الأمينية والفيتامينات والمزيد يمكن أن يحفز بشكل طبيعي إنتاج الكولاجين.
 
2. مرق العظام
يعتبر مرق العظام أحد أفضل مصادر الكولاجين الطبيعي، وهو غني بالكولاجين والأحماض الأمينية والمعادن.
 
كما يتم تصنيع مرق العظام من خلال غلي عظام الحيوانات والأنسجة الضامة، مما يؤدي إلى إطلاق الكولاجين والعناصر الغذائية الأخرى في المرق.
 
3. الأسماك والمحاريات
توفر الأسماك مثل السلمون والتونة والمحاريات أحماض أوميغا-3 الدهنية والكولاجين، والتي تساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وتماسكه.
 
وتساعد أحماض أوميغا-3 الموجودة في الأسماك في تقليل الالتهاب وحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس، بينما يدعم الكولاجين بنية الجلد.
 
4. الدجاج
إن الدجاج مصدر رائع للكولاجين، وخاصة في أجزاء مثل الجلد والغضاريف. كما أن الأنسجة الضامة في الدجاج تكون غنية بالبروتينات التي تدعم بنية الجلد.
 
كما يمكن أن يساعد تناول الدجاج بانتظام في زيادة مستويات الكولاجين في الجسم، مما يؤدي إلى بشرة أكثر تماسكًا ومرونة.
 
5. البيض
لعل بياض البيض، على وجه التحديد، غني بالبرولين، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج الكولاجين. يلعب البرولين دورًا حاسمًا في الحفاظ على مرونة الجلد وترطيبه. يمكن أن يؤدي تضمين البيض في النظام الغذائي إلى دعم عملية إنتاج الكولاجين الطبيعية في الجسم، مما يؤدي إلى بشرة أكثر صحة وشبابًا.
 
6. الحمضيات
لا شك في أن البرتقال والليمون والليمون الحامض والغريب فروت غنية بفيتامين C، وهو ضروري لتخليق الكولاجين. إن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة وتعزز إنتاج الكولاجين.
 
7. التوت
تعد الفراولة والتوت الأزرق والأحمر والأسود غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يعزز إنتاج الكولاجين.
 
كما يساعد المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في التوت على حماية الجلد من الإجهاد التأكسدي والأضرار البيئية، وبالتالي تعزيز صحة الجلد بشكل عام.
 
8. الخضراوات الورقية
تحتوي السبانخ والكرنب وغيرهما من الخضراوات الورقية الداكنة على الكلوروفيل، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، مما يمكن أن يزيد من إنتاج الكولاجين.
 
كما أن هذه الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجلد بشكل عام. يمكن أن يساعد تناول الخضراوات الورقية بانتظام في تعزيز مستويات الكولاجين.
 
 
9. الثوم
يحتوي الثوم على الكبريت والتورين وحمض الليبويد، والتي تساعد في إعادة بناء ألياف الكولاجين التالفة.
 
ويدعم محتوى الكبريت في الثوم إنتاج الكولاجين، بينما يساعد التورين وحمض الليبويد في إصلاح وصيانة بنية الجلد.
 
يذكر أن كل الدراسات المختصة بالبشرة والعناية بها تتحدث عن عوامل فعالة للحفاظ على النضارة يدخل بينها النوم لمدة كافية، والغذاء الصحي، وشرب الماء، وأيضا الأطعمة الصحية.
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