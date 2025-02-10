دراسة: النساء بحاجة لنوم أكثر من الرجال

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توصلت إحدى الدراسات العلمية إلى نتيجة علمية مفادها أن النساء بحاجة للنوم أكثر من الرجال.

وتشير الأبحاث إلى أن النساء يحتجن في المتوسط إلى نحو 11 دقيقة إضافية من النوم كل ليلة مقارنة بالرجال.

ورغم أن هذا الفارق قد يبدو ضئيلاً، إلا أنه قد يكون له آثار كبيرة على الصحة العامة.

وتشير أسباب هذا الفرق إلى سلسلة من التغييرات الهرمونية التي تمر بها النساء سواء خلال الحيض أو الحمل، كما أن النساء أكثر عرضة بنسبة 40 بالمئة من الرجال للإصابة بالأرق.

وقالت إيلين ألكسندر، خبيرة صحة المرأة والنوم، لمجلة غلامور: "عندما يتعلق الأمر بعلم وظائف الأعضاء، فإن هرمونات النساء تلعب دورا كبيرا في النوم، بشكل عام، هذا يعني أن النساء لديهن حاجة أكبر للنوم وأكثر عرضة للانغماس في القيلولة أثناء النهار".

بعيدًا عن العوامل البيولوجية، تساهم المسؤوليات المجتمعية أيضا في زيادة احتياجات النساء للنوم.

وأظهرت الأبحاث أن النساء غالبًا ما يتحملن غالبية واجبات المنزل والرعاية، مما يؤدي إلى زيادة التعب والتوتر.

وقالت ألكسندر: "عادةً ما تكون النساء هن من يستيقظن طوال الليل لدعم الأطفال، قد تتطلب هذه الضغوط الإضافية مزيدًا من النوم لاستعادة والحفاظ على الوظيفة الإدراكية المثلى".

ومع ذلك، يمكن أن تختلف احتياجات النوم الفردية من شخص لآخر، بغض النظر عن الجنس. ت

وساهم عوامل مثل العمر ونمط الحياة والصحة العامة في تحديد مدة النوم المثالية للشخص.

وقالت ألكسندر: "بينما نحتاج إلى مزيد من البحث لفهم الفجوة بين الجنسين بين متطلبات ودورات النوم لدى الرجال والنساء، فإن عواقب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم مثبتة جيدًا ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على كل من الرجال والنساء".

وللحصول على الراحة المناسبة التي تحتاجها، يوصي الخبراء البالغين بالنوم ما بين 7 و 9 ساعات في الليلة.