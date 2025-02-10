جدل أفضل الأنظمة الغذائية.. تجربة توأمين متطابقين تحسمه

A + A -

يعتبر اختيار النظام الغذائي واحدا من أكثر المواضيع المثيرة للجدل في عالم اللياقة البدنية، وتنحصر أكثر الخيارات غالبا في نوعين من الأنظمة الأول يعتمد على خفض الدهون والثاني يعتمد على خفض الكربوهيدرات.

في هذا السياق، قرر توأمان متطابقان تقديم نظرة حاسمة حول أي النظامين أفضل من خلال التجربة.

كان التوأمان روس وهوغو تورنر (36 عاما)، يتناولان 3 وجبات يوميا بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين، وهو ما يعادل حوالي 3500 سعرة حرارية في المجموع.

كما أمضى التوأمان تيرنر 12 أسبوعا في القيام بجلسات تمرين رياضة مماثلة، واستراحوا كل 3 أيام مرة.

اتبع هوغو نظاما غذائيا عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات وبدأ في استهلاك معظم السعرات الحرارية من خلال تناول زيت الزيتون والزبدة والمكسرات والبيض والأفوكادو.

وفي الوقت نفسه، بدأ روس في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل المعكرونة والأرز وقلل من تناوله للأطعمة الغنية بالدهون.

واصل كلاهما تناول مصادر البروتين الكاملة مثل الدجاج ومشروبات البروتين.

بحلول نهاية الأسابيع الـ 12، اكتسب روس 2.2 رطل من العضلات وفقد رطلين من الدهون بعد اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات.

كما نجح في خفض نسبة الكوليسترول في دمه وتمكن من خفض نسبة الدهون الحشوية الداخلية (النوع الأكثر خطورة المرتبط بالأمراض المزمنة) من 11.5 بالمئة إلى 11.1 بالمئة.

أما شقيقه هوغو، فقد 0.6 رطل من الدهون، ولم يلاحظ أي تغييرات في مستويات الكوليسترول لديه وزادت نسبة الدهون الحشوية الداخلية لديه من 11.4 بالمئة إلى 12.6 بالمئة.

بالإضافة إلى فقدان المزيد من الدهون، كان أداء روس أفضل أيضا في اختبارات القلب والأوعية الدموية بينما لاحظ هوغو أنه كان أداؤه أسوأ وشعر بتعب أكبر أثناء التمارين المكثفة.

أظهرت البيانات التي جمعها باحثو جامعة لوفبورو أيضًا أن روس كان قادرًا على الجري لفترة أطول بحلول نهاية التجربة.

وخلص الباحثون إلى أن النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات كان الأفضل بشكل عام.

ونظرا لكونهما توأمين متطابقين، فإن روس وهوغو متشابهان وراثيا بنسبة 99 بالمئة تقريبًا وبالتالي فمن المفترض أن يتم الاعتماد على حالتهما كمقارنة عادلة.