ابتعد عنها فوراً.. 8 عادات شائعة تدمر معدتك أبرزها السهر والتوتر

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تلعب العادات اليومية دورًا رئيسيًا في صحة الأمعاء. بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، إن التخلص من العادات السامة التالية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الصحة العامة ويوفر حماية للأمعاء على وجه الخصوص.

1-تخطي الروتين اليومي

إن عدم وجود روتين محدد يمكن أن يخل بالساعة الداخلية للجسم، مما يؤثر على وقت ومدى فعالية هضم الطعام. تخطي الوجبات، أو تناول الطعام في أوقات غريبة، أو البقاء لفترة طويلة بدون طعام يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة في المعدة وعسر الهضم، وحتى ارتجاع الحمض.

2-السهر حتى منتصف الليل

يمكن أن يبدو السهر حتى وقت متأخر من الليل غير ضار، لكن قلة النوم تعطل إنتاج الهرمونات الهضمية، مما يؤثر على توازن البكتيريا في الأمعاء. ترتبط قلة النوم أيضًا بزيادة التوتر، مما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل المعدة من خلال التأثير على كيفية معالجة الأمعاء للطعام.

3-تخطي الوجبات

يعد تناول الطعام بشكل غير منتظم أحد الأسباب الرئيسية للانزعاج الهضمي. يؤدي تخطي الوجبات أو البقاء لساعات طويلة بدون طعام إلى إجبار الجهاز الهضمي على العمل بأنماط غير منتظمة، مما يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والحموضة والتهيج في بطانة الأمعاء.

4-إهمال وجبة الفطور

تعد وجبة الفطور أهم وجبة في اليوم لسبب وجيه. فبعد ليلة من الصيام، يحتاج الجسم إلى الوقود لبدء عملية التمثيل الغذائي. ويمكن أن يؤدي تخطي وجبة الفطور إلى اختلال توازن الجهاز الهضمي ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، مما يرهق المعدة.

5-نقص الألياف

إن الألياف هي العمود الفقري للأمعاء الصحية. يجب تناول الألياف من الفواكه والخضراوات، لأنها تساعد في تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي وتدعم بكتيريا الأمعاء وتمنع حدوث مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ.

6-التوتر المزمن

يمكن أن يكون التوتر المزمن سببًا رئيسيًا في تعطل صحة الأمعاء، حيث يؤثر على سرعة الهضم وامتصاص العناصر الغذائية. فعندما يكون الشخص متوترًا، ينتج جسمه المزيد من الكورتيزول، وهو هرمون يمكن أن يزعج بكتيريا الأمعاء ويؤدي إلى أعراض مثل تقلصات المعدة والانتفاخ وحتى متلازمة القولون العصبي.

7-الأطعمة السكرية أو المُصنعة

يمكن أن تكون الأطعمة السكرية والمصنعة مريحة، ولكنها تسبب اضطرابات في الأمعاء. تكون هذه الأطعمة غالبًا منخفضة الألياف وعالية المواد المضافة والمواد الحافظة والسكريات الاصطناعية، والتي يمكن أن تزعج التوازن الطبيعي للأمعاء وتؤدي إلى الالتهاب.

8-كمية أقل من الماء

يساعد الماء على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر ويمنع الإمساك. يساعد شرب كمية كافية من الماء كل يوم على مرور الطعام بسلاسة عبر الجهاز الهضمي، مما يمنع الانتفاخ وغيره من مشاكل الجهاز الهضمي.