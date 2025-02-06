هل صعود الدرج مفيد كالمشي 10 آلاف خطوة؟ إليك الإجابة

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يمكن أن يكون النشاط البدني مثل صعود الدرج تمريناً قوياً لفقدان الوزن وتعزيز اللياقة البدنية.

إذ تشير دراسة حديثة إلى أن صعود 5 طوابق من السلالم يومياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20%.

حيث يعد هذا النشاط فعالاً ولا يتطلب أي معدات إضافية، كما أنه مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات، وفق ما نقلت صحيفة Times of India عن دورية Atherosclerosis الطبية.

النشاط البدني

إن أحد أهم الأسس للحفاظ على صحة الجسم وتحقيق أهداف إنقاص الوزن هو النشاط البدني.

يعتمد معظم الأشخاص على المشي 10 آلاف خطوة كل يوم والالتزام بهذا الجدول للبقاء نشيطين وتعزيز لياقتهم البدنية.

لكن البعض يجدون أن تحقيق هدفهم من الخطوات يتطلب جهداً أكبر ويستغرق وقتاً أطول. وكي يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح، فإن صعود السلالم ونزولها يعد تمريناً سهلاً وقوياً بشكل ملحوظ لفقدان الوزن وتعزيز اللياقة البدنية.

بديل للمشي

رجحت دراسة حديثة شملت 4,500,000 شخص بالغ بديلاً للمشي. وتزعم أن صعود الدرج يعد بنفس الكفاءة والفعالية في وقت أقل، إذ إن صعود 5 طوابق من السلالم يومياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20%.

وحسب الدراسة التي أجراها الباحث لو تشي، أستاذ في كلية الصحة العامة والطب الاستوائي بجامعة تولين، فإن "الاندفاعات القصيرة من صعود السلالم عالية الكثافة هي طريقة فعالة من حيث الوقت لتحسين اللياقة القلبية التنفسية والدهون".

كما توضح نتائج الدراسة الفوائد المحتملة لصعود الدرج يومياً، خاصة لأولئك غير القادرين على تحقيق التوصيات الحالية بشأن النشاط البدني اليومي.

فوائد صعود الدرج

يمكن لأي شخص تقريباً المشاركة في هذا النشاط لأنه لا يتطلب سوى مجموعة من السلالم دون أي معدات إضافية. كما أن إدراج هذا التمرين في الروتين اليومي يمكن أن يساعد على عيش حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وبالنسبة لشخص لا يتدرب كل يوم، فإن صعود ونزول السلالم يعد تمريناً رائعاً. هي أكثر صعوبة وكثافة من المشي منفرداً، إضافة إلى كونها مفيدة وتعزز الحالة الجسدية للشخص المستقر.

تشغيل مجموعات عضلية

يعمل صعود السلالم على تشغيل عدد من المجموعات العضلية، مثل عضلات الساق والفخذين والأرداف. كما أنها تمرين للقلب والأوعية الدموية، إذ يرفع معدل ضربات القلب، مما يشجع على حرق السعرات الحرارية ويعزز القدرة على التحمل.

إن الانقباضات المركزية، والتي تشمل الشد وتقصير العضلات، تتم في الطريق إلى الأعلى، في حين أن الانقباضات اللامركزية، والتي تتطلب جهداً معاكساً، تتم في الطريق إلى الأسفل.

ويتعرض الجسم نتيجة لذلك لمختلف المتطلبات الفسيولوجية المهمة لتحسين لياقته البدنية والصحية.

عدد السلالم الموصى بصعودها يومياً

للحصول على هدف صحي، ينصح الخبراء بالهدف المتمثل في صعود ما بين 3 إلى 6 مجموعات من السلالم يومياً، على افتراض أن كل مجموعة تتكون من 10 إلى 15 درجة. ووفقاً لأبحاث سابقة، فإن صعود أكثر من 5 مجموعات من السلالم (أو 50 درجة سلم) يومياً ربما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وحتى جلطات الدم.

وينصح الخبراء بزيادة وتيرة صعود السلالم لتحسين لياقتك القلبية التنفسية، من أجل الحصول على أقصى استفادة من صعود السلالم. كما يمكن استخدام آلة صعود الدرج في صالة الألعاب الرياضية.