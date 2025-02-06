مشروب عبقري.. 7 أسباب صحية لبدء يومك بتناوله أبرزها فقدان الوزن

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إن بدء اليوم بتناول ماء بذور الشيا والشمندر يقدم العديد من الفوائد الصحية التي يصفها خبراء التغذية بـ"الذهبية"، بدءًا من تحسين صحة الجهاز الهضمي ودعم القلب والأوعية الدموية إلى تعزيز الطاقة وإنقاص الوزن.

يساعد هذا الخليط الغني بالعناصر الغذائية أيضًا على إزالة السموم من الكبد ويحسن صحة الجلد ويعزز الوظيفة الإدراكية. ويحتوي هذا المشروب القوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكنه تحسين الصحة العامة بشكل كبير عند تناوله على معدة فارغة، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أو إنديا" Times of India.

مشروب بالغ القوة

يقال إن هذا الخليط مرطب ويساعد أيضًا على تعزيز الصحة العامة. يحتوي هذا المشروب على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل فيتامينات B9 (حمض الفوليك) وC ومعادن أساسية أخرى مثل الحديد والبوتاسيوم.

ويقال أيضًا إن ماء بذور الشيا والشمندر يحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم ويعزز القدرة على التحمل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف والبروتين والمعادن الأخرى.

يقال إن ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا تحتويان على 138 سعرة حرارية و4.7 غرام بروتين و8.7 غرام دهون (معظمها أحماض أوميغا-3 الدهنية الصحية للقلب) و12 غرام كربوهيدرات و10غرامات ألياف.

القيمة الغذائية للشمندر

يقال إن كوبا واحدا من الشمندر أو البنجر يحتوي على 58 سعرة حرارية و2.2 غرام بروتين و0.2 غرام دهون و13 غرام كاربوهيدرات و3.8 غرام ألياف و9.2 غرام سكر.

ويعتبر الشمندر من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية. وهو مصدر ممتاز لحمض الفوليك والبوتاسيوم والمنغنيز، مما يعزز صحة القلب وإنتاج الطاقة. ويحتوي البنجر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والنترات الغذائية، وهو يدعم تدفق الدم بشكل أفضل ويخفض ضغط الدم ويعزز الأداء الرياضي، مما يجعله غذاءً خارقًا.

ويقال أيضًا أن الشمندر يساعد في تطهير الكبد وطرد السموم، مما يعزز الصحة العامة. لذا فإن خليط الشيا والشمندر يشتمل على الـ7 فوائد التالية:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

إن بذور الشيا غنية بالألياف الغذائية، وتساعد على الهضم وتعزز حركة الأمعاء المنتظمة. ويساعد أيضًا على تجنب الإمساك. ويحتوي الشمندر أيضًا على ألياف حيوية تدعم نمو البكتيريا المعوية المفيدة.

2- مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات، والتي تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق تحسين صحة الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم. من ناحية أخرى، تعتبر بذور الشيا غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تعد مفيدة لصحة القلب عن طريق تقليل الالتهابات وخفض مستويات الدهون الثلاثية.

3- تعزيز الطاقة

يقال إن هذا المشروب يعمل على تعزيز مستويات الطاقة بشكل عام. يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات التي يمكن أن تعمل على تحسين إمدادات الأكسجين إلى الجسم مما يساعد على تعزيز القدرة على التحمل وتقليل التعب. من ناحية أخرى، توفر بذور الشيا إطلاقًا سلسًا للطاقة بسبب محتواها العالي من البروتين والدهون الصحية.

4- إنقاص الوزن

ومن المعروف أن هذه البذور تساعد على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية. ويقال أيضًا أن البنجر يساعد في إدارة الوزن من خلال تحسين عملية التمثيل الغذائي ودعم وظائف الكبد.

5- إزالة السموم من الكبد

يقال إن البنجر يساعد على إزالة السموم من الكبد. فهو يحتوي على مضادات الأكسدة ومركبات مثل البيتين التي تساعد على حماية الكبد.

6- مفيد للبشرة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشمندر، بما يشمل البيتالين، على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل التهاب الجلد، مما يساعد على تعزيز لون البشرة، كما تساعد بذور الشيا الغنية بالأحماض الدهنية في الحفاظ على ترطيب البشرة ومرونتها.

7- تحسين الوظيفة الإدراكية

يُعرف البنجر بفوائده الخاصة بالصحة الإدراكية بسبب محتواه من النترات، والتي يمكن أن تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز الوظيفة الإدراكية. كما أن بذور الشيا، الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، تدعم أيضًا صحة الدماغ من خلال تعزيز التطور العصبي وتقليل الالتهابات.