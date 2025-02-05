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مدمر للصحة.. احذر "نظام" دونالد ترامب الغذائي

5
FEBRUARY
2025
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لا شك أن النظام الغذائي يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة جيدة، وخاصة لدى الكبار في السن، لكن لا يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يبلغ من العمر 78 عاما يلتزم بنظام سليم.
 
وفقا لتقارير مختلفة، غالبًا ما يتخطى ترامب وجبة الإفطار ويشرب بدلاً من ذلك مشروب "دايت كوك" المفضل لديه، حيث يشرب ما يصل إلى 12 علبة يوميًا.
 
يصوم الرئيس عادةً ما بين 14 إلى 16 ساعة في اليوم، وفقًا لكتاب كتبه كوري ليفاندوفسكي، مدير حملته السابق.
 
وفي التفاصيل، يتكون نظامه الغذائي من:
 
الإفطار: لحم الخنزير المقدد والبيض.
الغداء: شريحة لحم مطبوخة جيدًا مع الكاتشب.
العشاء: اثنان من "بيغ ماك"، واثنان من ساندويتشات فيليه السمك.
الوجبات الخفيفة: كيس من "دوريتوس".
المشروبات: 12 علبة من "دايت كوك" طوال اليوم.
 
يبلغ إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة من الأطعمة والمشروبات اليومية المذكورة في وجبات ترامب اليومية 4653 سعرة حرارية.
 
يتجاوز هذا الرقم التوصيات الغذائية والتي تقدر أن الرجال الذين تبلغ أعمارهم 76 عامًا أو أكثر يحتاجون إلى حوالي 2000-2400 سعرة حرارية يوميا، اعتمادا على مستوى نشاطهم البدني.
 
من غير المرجح أن يوصي الأطباء بمثل هذا النظام الغذائي، حيث أن استهلاك الكثير من السعرات الحرارية على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة والأمراض ذات الصلة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
علاوة على ذلك، فإن معظم الأطعمة المحبوبة لترامب معالجة للغاية وتحتوي على مستويات عالية من السكر والصوديوم والدهون المشبعة وحتى الدهون المتحولة، وكلها قد تضر بالصحة إذا تم استهلاكها على المدى الطويل.
 
يستهلك ترامب حوالي 19 ملعقة صغيرة (79 غرامًا) من السكر المضاف يوميًا، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الحدود اليومية المسموح بها أي ما لا يزيد عن 10 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.
 
يمكن أن يساهم تناول الكثير من السكر المضاف في مشاكل صحية مثل زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.
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