living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قهوة بسكر أم بدونه.. تأثير مدهش للكافيين بالمحليات مع بعض الناس

4
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصلت دراسة جديدة إلى تأثير مدهش لتناول الكافيين مع المحليات. بالنسبة لبعض شاربي القهوة، ربما تكون هذه طريقة للحصول على المزيد من فوائد المشروب. ولكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون من الأفضل تجنب تناول السكر، وخاصة في الليل، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية npj Science of Food.
 
التأثيرات المنبهة للكافيين
كما يعلم العديد من طلاب الجامعات والعاملين بنظام المناوبات والساعين للانطلاق بسرعة في السلم الوظيفي والآباء، أن القهوة يمكن أن تكون وسيلة قوية للتغلب على إرهاق الجسم وإبقائه نشطًا بعد نقطة الدخول في النوم. إن التأثيرات المنبهة للقهوة ترجع بطبيعة الحال إلى محتواها من الكافيين، وهي مادة كيميائية تمنع تأثيرات الناقل العصبي المسبب للنعاس والذي يسمى الأدينوزين في الدماغ.
 
اكتشاف عن طريق الصدفة
نجح باحثون في اليابان عن طريق الصدفة في اكتشاف طريقة تجعل تأثيرات الكافيين على ساعة الجسم البيولوجية أكثر قوة. قال يو تاهارا، الأستاذ المشارك في جامعة هيروشيما: "أثناء فحص خصائص سلوك الفئران الذكور في المختبر عند شرب الماء المحلى بالكافيين بشكل عام، تم اكتشاف تغييرات سلوكية مثيرة للاهتمام وغير متوقعة"، مشيرًا إلى أن الملاحظات دفعت الباحثين إلى التركيز على "هذه التأثيرات السكرية".
 
إعادة ضبط الساعة البيولوجية
قام الدكتور تاهارا وفريقه البحثي بإطعام فئران المختبر ماء يحتوي على 0.1% من الكافيين إلى جانب 1% سكروز، أو 0.1% سكارين. وفيما يتعلق بالكافيين، كان الخليط يعادل نحو نصف ما يشربه البشر في كوب من الإسبريسو، وكان السكر يعادل نحو عُشر ما يمكن العثور عليه في مشروب الطاقة النموذجي.
 
واكتشف الباحثون أن الفئران التي شربت الكافيين المحلى بالسكر شهدت "وقت الجري الحر" الخاص بها يمتد من 26 إلى 30 ساعة. يشير وقت التشغيل الحر إلى الفترة التي يتم فيها إعادة ضبط الساعة البيولوجية للكائن الحي، والمعروفة أيضًا باسم إيقاعه اليومي. تكون الساعة البيولوجية عادةً قريبة جدًا من 24 ساعة. وفي بعض الفئران، كانت تأثيرات مزيج السكر/الكافيين قوية للغاية لدرجة أن نشاطها تحول من الليل إلى النهار.
 
تأثير السكر المضاف
وأضاف الدكتور تاهارا أن "الحلاوة المضافة لم تغير كمية ماء الكافيين التي شربتها الفئران، وبالتالي فإن التأثيرات لا يمكن أن تكون نتيجة لشرب المزيد من الكافيين فقط"، مؤكدًا أنها ترجع إلى "المزيج من الكافيين والمُحليات."
 
وقد لوحظت التأثيرات حتى مع تعرض الفئران للظلام المستمر، وهو ما يشير إلى أن تأثيرات السكر المضاف كانت مستقلة عن تصرفات النواة فوق التصالبية، وهي قسم من منطقة تحت المهاد في الدماغ التي تنظم دورات الليل والنهار وعادة ما يتم تشغيلها. بالضوء.
 
قليل من السكر
ويخطط فريق الباحثين حاليًا لإجراء دراسات إضافية لمعرفة ما إذا كانت التأثيرات التي شوهدت في فئران المختبر تنتقل إلى البشر. ويقول دكتور تاهارا إن إضافة القليل من السكر إلى مشروب القهوة ربما يكون أمرًا يستحق المحاولة حتى قبل إجراء تلك الدراسات، خاصة إذا كان الشخص يحتاج إلى دفعة أكبر من المشروب.
 
ويختتم حديثه قائلاً: "إذا كان الشخص يريد أن يكون أكثر نشاطًا في الصباح، فربما يرغب في التأكد من تناول القهوة مع طعام مُحلى في وجبة الفطور"، موضحًا أنه في الوقت ذاته إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في النوم، فربما يستحسن تناول كوب قهوة في فترة ما بعد الظهر بدون إضافة السكر.
 
إضافة الحليب صباحًا
يوصي الخبراء أيضًا بتضمين قليل من الحليب في كوب القهوة اليومي، حيث أظهرت دراستان أنه يمكن أن يساعد في تعزيز خصائص المشروب المضادة للالتهابات. ويمكن أن يكون من المنطقي تناول القهوة قبل ممارسة التمارين الرياضية بنحو نصف ساعة، حيث تبين أن هذه الممارسة تعزز تأثيرات حرق الدهون الناتجة عن النشاط البدني.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   