living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثورة طبية.. نظارات ذكية تساعد في علاج مشكلة بصرية شائعة

4
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تقدم مجموعة جديدة من النظارات الذكية أملاً جديدًا للأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي. ويُزعم أن النظارات "تملأ" الجزء المفقود من رؤية مرتديها لمحيطهم، وفقًا لما نشره موقع New Atlas.
 
الضمور البقعي
يعد الضمور البقعي أحد الأسباب الرئيسية للعمى، حيث يؤثر على المنطقة المركزية من شبكية العين. وتُعرف هذه المنطقة بالبقعة الضبابية. في أحد الشكلين الرئيسيين من الضمور البقعي، تتلف الخلايا الحساسة للضوء في البقعة بسبب تراكم الحطام الخلوي حولها. في الشكل الآخر، تتسبب الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تنمو خلف الشبكية في إتلاف البقعة عن طريق تسرب الدم إليها.
 
ومهما كان السبب، فإن الشخص إما يظل يعاني من بقعة ضبابية أو عمياء تمامًا في مركز رؤيته. تم تصميم نظارات SolidddVision الذكية، لمعالجة هذه المشكلة.
 
كاميرات في النظارة
توجد كاميرتان أماميتان في مقدمة النظارة - كاميرا في أقصى اليسار وأخرى في أقصى اليمين - تلتقطان منظرًا مجسمًا لما هو أمام مرتدي النظارة. كما أن هناك كاميرتان متجهتان إلى الداخل تتبعان اتجاه نظرة المستخدم، بالإضافة إلى شاشتين متجهتين إلى الداخل، واحدة أمام كل عين. تتكون كل من هذه الشاشات من مجموعة من العدسات الصغيرة، لا تختلف عن عيون الحشرات المركبة.
 
يتم داخل كل مجموعة من العدسات، عرض نسخة صغيرة من صورة الكاميرا الأمامية على المنطقة الطرفية السليمة من شبكية العين، من زاوية مختلفة قليلاً. في عملية تُعرف باسم الرؤية المجسمة، تستوعب القشرة البصرية في الدماغ كل هذه الصور المتطابقة تقريبًا ولكن غير المتطابقة تمامًا من خلال "إنشاء صورة واحدة ثلاثية الأبعاد ذات مجال كامل ومركزة بشكل حاد". بعبارة أخرى، يدرك المستخدم صورة كاملة واحدة بدون نقطة عمياء في المنتصف.
 
تعويض المعلومات المفقودة
وأوضح الباحثون أنه "عندما يحصل الدماغ على تغطية زائدة من نفس المعلومات البصرية الأساسية، فإنه يجمع المعلومات تلقائيًا. وإذا كانت بعض مناطق مجال الرؤية الإجمالي تفتقر إلى أي معلومات، فإن الدماغ يعوض تلك المعلومات المفقودة من وجهة نظر أخرى".
 
يقول العلماء مبتكرو النظارات الذكية إنه في الاختبارات السريرية التي أجريت على 30 شخصًا يعانون من الضمور البقعي، شهد جميع المشاركين زيادة في سرعة القراءة بنسبة 50% على الأقل عند استخدام النظارات.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   