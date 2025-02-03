طبيب: دهون البطن هي الأكثر ضررا للجسم

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تدخل الدهون في النظام الهرموني البشري، وتنتج هرمون الاستروجين واللبتين والريزيستين. وزيادتها في أماكن معينة من الجسم أمر خطير، ويؤدي إلى تطور الأمراض.

ووفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، ما يضر ليس الوزن الزائد، وإنما البطن الكبيرة لأن الدهون المتراكمة في منطقة البطن هي مصدر داء السكري والسرطان وأمراض القلب. لذلك من الأفضل بكثير توزيعها بالتساوي على الجسم.

ويقول: "لذلك، عند الاختيار بين شخص يعاني من زيادة الوزن بشكل كامل وشخص نحيف ولديه بطن، فإن حالة الشخص النحيف هي الأسوأ".

ويوضح مياسنيكوف طريقة بسيطة لحساب الحد الأقصى لضربات القلب لكل شخص وفق عمره.

ووفقا له، معدل النبض الذي يصل حتى في حالة الراحة إلى 80 يعتبر طبيعيا. وعندما يزداد الحمل، لا ينبغي أن يتجاوز النبض قيما معينة. لكل عمر معاييره الخاصة. ومن السهل جدا حساب ذلك، بعملية حسابية بسيطة وذلك بطرح العمر من 220 (220- عدد سنوات العمر). فإذا تبين أن معدل النبض يتجاوز هذا الرقم دائما فيجب على الشخص مراجعة الطبيب المختص.

فيما يلي توضيح لمعدل ضربات القلب الطبيعية حسب العمر:

- الأطفال حديثي الولادة بين 100- 205 نبضة في الدقيقة.

- الأطفال الرضع بين 100- 180 نبضة في الدقيقة.

- الأطفال بين سن 1- 3 سنوات بين 98- 140 نبضة في الدقيقة.

- الأطفال بين سن 3- 5 سنوات بين 80- 120 نبضة في الدقيقة.

- الأطفال بين سن 5- 12 سنوات بين 75- 118 نبضة في الدقيقة.

- المراهقين بين سن 13- 18 سنوات بين 60- 100 نبضة في الدقيقة.

- البالغين فوق سن 18 بين 60- 100 نبضة في الدقيقة.

- ضربات القلب الطبيعية لكبار السن: يمكن أن تتباين ضربات القلب الطبيعية لكبار السن وفقا لمرحلتهم العمرية، ولكن بشكل عام، تتراوح بين 75 و165 نبضة في الدقيقة.