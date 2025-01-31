living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوائد "مكملات الحمل" في تقليل مضاعفات الولادة

31
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة جديدة أن تناول مكملات الحمل الغذائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، ما يعزز صحة الأطفال ويقلل من المضاعفات المحتملة.
 
منذ سبعينيات القرن الماضي، نُصحت النساء الحوامل بتناول حمض الفوليك لضمان ولادة صحية لأطفالهن. وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) اليوم باتباع نظام غذائي متوازن للحصول على معظم الفيتامينات والمعادن الأساسية، إلى جانب تناول حمض الفوليك وفيتامين (د).
 
ومع ذلك، توضح الدراسة الجديدة أن المكملات الإضافية قد تكون ضرورية للنساء اللاتي لا يحصلن على تغذية كافية من نظامهن الغذائي.
 
وأوضح فريق البحث أن انخفاض الوزن عند الولادة يعد من الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال حديثي الولادة، كما أنه مؤشر قوي على احتمالية مواجهة الطفل لمشكلات صحية وتغذوية طويلة الأمد.
 
وفي الدراسة، استعرض باحثون أمريكيون بيانات من 16 دراسة سابقة، أجريت غالبا في دول منخفضة ومتوسطة الدخل، لفحص تأثير نوعين من المكملات الغذائية قبل الولادة. الأول كان مشابها لمكملات الفيتامينات المتعددة الشائعة، بينما احتوى الثاني على سعرات حرارية وأحماض دهنية بالإضافة إلى الفيتامينات.
 
وأظهرت النتائج أن تناول مكملات المغذيات الدقيقة المتعددة، التي تشمل الحديد وحمض الفوليك، قلل خطر ولادة الأطفال المعرضين للخطر بنسبة 27% مقارنة بتناول الحديد وحمض الفوليك فقط. وشملت هذه الفئة الأطفال المولودين قبل الأوان، أو بوزن منخفض عند الولادة، أو بوزن صغير بالنسبة لعمر الحمل، وهي الفئات الأكثر عرضة للوفاة بين الرضع.
 
وأكد الباحثون أن معظم الفيتامينات لها فوائد صحية، وبعضها أثبت فعالية كبيرة في تقليل مخاطر المضاعفات أثناء الولادة.
 
وقال المعد الرئيسي للدراسة، دونغكينج وانغ، من كلية جورج ماسون للصحة العامة في فرجينيا: "هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تدرس تأثير مكملات المغذيات الدقيقة المتعددة قبل الولادة، إلى جانب المكملات الغذائية القائمة على الدهون، على صحة الأطفال حديثي الولادة المعرضين للخطر. إن التأثيرات الوقائية لمكملات المغذيات الدقيقة المتعددة قبل الولادة، خاصة بالنسبة للأطفال الأكثر عرضة للوفاة، تدعم بقوة التحول من مكملات الحديد وحمض الفوليك إلى مكملات المغذيات الدقيقة المتعددة كمعيار للرعاية الصحية أثناء الحمل".
 
ويوصي الباحثون بإعادة النظر في التوجيهات الصحية الحالية لتشمل هذه المكملات كجزء أساسي من رعاية الحمل، مع ضرورة مراجعة الطبيب المختص.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   