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اكتشاف بكتيريا خطيرة في بعض منتجات الدجاج التي تورد إلى روسيا من كازاخستان

31
JANUARY
2025
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أعلنت الهيئة الروسية لمراقبة المنتجات الزراعية والبيطرية "روس سيلخوز نادزور" عن اكتشاف بكتيريا تسبب العدوى اليستيريا في بعض لحوم الدجاج التي تورد إلى روسيا من شركة كازاخستانية.
 
وجاء في منشور على موقع الهيئة على الإنترنت:"في إطار مراقبة جودة وسلامة المنتجات الحيوانية التي تدخل إلى الأراضي الروسية، قام موظفو "روس سيلخوز نادزور" في جمهورية ألتاي الروسية بالتحقق من بعض منتجات الدجاج التي تورد إلى روسيا من شركة ماكينسكايا الكازخستانية، وبعد الاختبارات تبين أن بعض العينات تحتوي على بكتيريا Listeria monocytogenes التي تسبب عدوى الليستيريا".
 
وأضاف البيان:"اتخذت "روس سيلخوز نادزور" جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول المنتجات الملوثة بالبكتيريا إلى الأراضي الروسية، وأخطرت جميع متلقي منتجات الشركة المذكورة في روسيا بسحب منتجات الشركة وعدم طرحها في الأسواق".
 
وأشارت الهيئة إلى أن بكتيريا Listeria monocytogenes تعتبر المسبب لعدوى الليستيريا أو داء الليستيريات، وهو مرض معد خطير يؤثر على البشر والحيوانات، ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي والأعضاء التناسلية، وأن هذه العدوى يمكن أن تنتقل إلى الإنسان جراء تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهوة جيدا، والملوثة بالبكتيريا المسببة للمرض، وخاصة الأطعمة ذات المنشأ الحيواني، مثل اللحوم ومنتجات الألبان والأجبان.
روسيا اليوم
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