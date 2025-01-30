living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للتقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... اتباع عادة صحية شائعة!

30
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت دراسة جديدة إلى وجود عادة صحية شائعة قد تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السكتات الدماغية.

وقال الدكتور سوفيك سين، المؤلف الرئيسي للدراسة التي ستُقدم الأسبوع المقبل في مؤتمر السكتة الدماغية الدولي لعام 2025: "كشف تقرير صحي عالمي حديث أن أمراض الفم مثل تسوس الأسنان غير المعالج وأمراض اللثة، ستؤثر على 3.5 مليار شخص في عام 2025، ما يجعلها أكثر الحالات الصحية انتشارًا".

وأضاف سين، رئيس قسم طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة: "لقد هدفنا إلى تحديد سلوك نظافة الفم، مثل تنظيف الأسنان بالخيط، أو تنظيف الأسنان بالفرشاة، أو الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان، الذي يؤثر بشكل كبير على الوقاية من السكتة الدماغية".

وربط فريق سين استخدام خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 22 في المئة، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية القلبية بنسبة 44 في المئة، وانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 12 في المئة.

ولفت سين إلى أن "سلوكيات صحة الفم مرتبطة بالالتهاب وتصلب الشرايين"، مضيفاً أن "استخدام الخيط قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تقليل التهابات الفم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   