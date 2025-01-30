للتقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... اتباع عادة صحية شائعة!

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أشارت دراسة جديدة إلى وجود عادة صحية شائعة قد تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السكتات الدماغية.

وقال الدكتور سوفيك سين، المؤلف الرئيسي للدراسة التي ستُقدم الأسبوع المقبل في مؤتمر السكتة الدماغية الدولي لعام 2025: "كشف تقرير صحي عالمي حديث أن أمراض الفم مثل تسوس الأسنان غير المعالج وأمراض اللثة، ستؤثر على 3.5 مليار شخص في عام 2025، ما يجعلها أكثر الحالات الصحية انتشارًا".

وأضاف سين، رئيس قسم طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة: "لقد هدفنا إلى تحديد سلوك نظافة الفم، مثل تنظيف الأسنان بالخيط، أو تنظيف الأسنان بالفرشاة، أو الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان، الذي يؤثر بشكل كبير على الوقاية من السكتة الدماغية".

وربط فريق سين استخدام خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 22 في المئة، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية القلبية بنسبة 44 في المئة، وانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 12 في المئة.

ولفت سين إلى أن "سلوكيات صحة الفم مرتبطة بالالتهاب وتصلب الشرايين"، مضيفاً أن "استخدام الخيط قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تقليل التهابات الفم".