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بريطانيا.. عدد قياسي لحالات الإصابة بالسرطان سيسجله العام 2025

30
JANUARY
2025
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سيصل عدد حالات الإصابة بالسرطان في بريطانيا العام الجاري إلى رقم قياسي يقدر بـ 3.4 مليون حالة.
 
أفادت بذلك قناة ITV نقلا عن منظمة Macmillan الخيرية التي تقدم الدعم للأشخاص المصابين بأمراض السرطان.
 
 
وتفيد التقارير بأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا مع مرض السرطان سيصل العام الجاري إلى 3.4 مليون شخص. وفقا للبيانات التي تم تحليلها من قبل المنظمة الخيرية، فإن عدد حالات الإصابة بالسرطان سيكون أعلى مؤشر على الإطلاق تم تسجيله في بريطانيا.
 
ووفقا لما نقلته قناة ITV يتوقع أن يكون هذا العدد أعلى بنحو نصف مليون، مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات.
 
وكما ورد في التقرير فإن ارتفاع حالات الإصابة بأمراض السرطان يعود إلى زيادة عدد السكان وتقدمهم في العمر، بالإضافة إلى تحسن معدلات البقاء على قيد الحياة لبعض الأمراض.
 
وهذه البيانات تسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها الأنظمة الصحية في التعامل مع العبء المتزايد لمرض السرطان، وتؤكد على أهمية الاستمرار في دعم الأبحاث والخدمات التي تساعد في تحسين حياة المرضى وزيادة فرص الشفاء.
روسيا اليوم
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