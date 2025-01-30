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القهوة لعمر مديد بصحة.. إليكم أفضل الأوقات لتناولها

30
JANUARY
2025
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فيما يعد بشرى سارة لعشاق القهوة وخاصة من يتناولونها أكثر من مرة يومياً، كشف باحثون في مجال الصحة بجامعتي هارفارد وتولين أن شرب القهوة يمكن أن يطيل متوسط العمر شريطة تناولها في الصباح.
 
ووفق دراسة لعيادة مايو، وهي منظمة أدرجت القهوة كنظام يساعد على حماية القلب، فإن وقت شرب القهوة يؤثر على طول العمر بشكل ملحوظ.
 
ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية أن من اقتصر شربهم للقهوة على ساعات الصباح فقط قلت مخاطر الوفاة المرتبطة بالأمراض لديهم.
 
وأوضحت أن شاربي القهوة الصباحية كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16% مقارنة بالأشخاص الذين امتنعوا عن تناول القهوة وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 31%.
 
ولاحظت الدراسة أنه لم يشهد أولئك الذين شربوا القهوة طوال اليوم أي انخفاض في المخاطر مقارنة بغير شاربي القهوة.
 
كوب واحد لا يحدث الفارق
ووفقا للدراسة، فإن كمية القهوة تؤثر على مدى الاستفادة منها، حيث بدا أن أولئك الذين تناولوا كوبا واحدا فقط من القهوة شهدوا أدنى مستوى من الفائدة، في حين أظهر الأشخاص الذين شربوا من كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا تأثيرات أكبر في المتوسط.
 
وذكر المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور لو تشي، في بيان صحافي: "هذه هي أول دراسة تختبر أنماط توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية".
 
وتابع: "تشير نتائجنا إلى أنه ليس فقط ما إذا كنت تشرب القهوة أو كم تشرب، ولكن الوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة هو المهم، لافتاً إلى عدم اعتياد تقديم نصائح حول التوقيت في الإرشادات الغذائية، قائلاً "ولكن ربما يجب أن نفكر في هذا في المستقبل".
 
وتشير الأدلة الجديدة إلى أن استهلاك القهوة في الصباح، على عكس تناولها طوال اليوم، قد يكون مرتبطًا بمخاطر أقل للوفاة من جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقول الدكتور أديدابو إيلومايد، اختصاصي أمراض القلب الوقائية في معهد القلب والأوعية الدموية في ميامي التابع لمؤسسة بابتيست هيلث.
 
وأرجع إيلومايد ذلك إلى أنه "قد يكون هذا الارتباط بسبب تفاعل القهوة مع الإيقاعات اليومية، حيث إن تناول الكافيين في وقت لاحق من اليوم يمكن أن يعطل أنماط النوم وإفراز الميلاتونين، مما قد يقلل من فوائدها الصحية".
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